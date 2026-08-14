Името на Тръмп вероятно ще бъде възстановено на фасадата на Центъра "Кенеди"

Битката за бъдещето на Центъра „Кенеди" във Вашингтон се изостря. Членове на управителния съвет, близки до президента на САЩ Доналд Тръмп, предприеха нови действия за увековечаването на името му чрез физически промени в емблематичния център за сценични изкуства.

Тези действия обаче могат да влязат в конфликт с решение на федерален съд, който постанови името на Тръмп да бъде премахнато от сградата, съобщиха световните агенции.

По време на продължило няколко часа заседание, проведено виртуално, управителният съвет гласува да добави името на Тръмп към фасадата на сградата, така че надписът да гласи: "Център за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди", възстановен и реновиран от президента Доналд Дж. Тръмп", отбелязва Асошиейтед прес.

Площадът пред сградата ще бъде кръстен на Тръмп, а по-голямата част от пространството в комплекса ще бъде затворена за две години, за да се осигури възможност за мащабна ремонтна дейност. Реновирането, изискано от президента, също беше блокирано от съда.

След като назначи свои приближени на ръководни постове в управителния съвет на институцията, президентът от Републиканската партия през декември добави името си към това на своя далечен предшественик от Демократическата партия, за да преименува емблематичната зала на Център "Тръмп Кенеди".

Федерален съдия обаче през май разпореди в срок до 12 юни името на Доналд Тръмп да бъде премахнато и отмени до второ нареждане решението за затваряне на концертната зала за срок от две години.

Според съдебното разпореждане трябваше да бъдат премахнати всички препратки към президента Тръмп или към което и да е друго лице, различно от президента Кенеди, както върху самата сграда, така и на сайта на институцията и върху всяка регистрирана търговска марка, пише БТА.

През юли Апелативният съд отхвърли молбата на управителния съвет за възстановяването на името на Тръмп върху фасадата, като заключи, че не са представени никакви доказателства в подкрепа на твърденията, че без името на Доналд Тръмп набирането на средства за финансирането на Центъра "Кенеди" ще бъде застрашено.

Промяната на наименованието на залата беше остро разкритикувана от семейството на президента Кенеди и от опозиционната Демократическа партия, която оспорва нейната законност, припомня АФП.