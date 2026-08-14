Защо Япония реагира остро на посещението на Путин на Курилските острови

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път вчера руският президент Владимир Путин предприе посещение на спорните Курилски острови, върху които Япония също предявява претенции. Това предизвика остра реакция от страна на японското правителство. Новината предвизвика широк отзвук в западните издания.

Великобритания

Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Японското правителство реагира гневно на първото посещение на Владимир Путин на спорните Курилски острови, върху които претенции имат както Токио, така и Москва.

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика руския посланик Николай Ноздрев, а министър-председателката Санае Такаичи определи действията на Путин като "абсолютно неприемливи".

Известни в Япония като "Северните територии", а в Русия като "Южните Курили", островите бяха завзети от тогавашния Съветски съюз в последните дни на Втората световна война и оттогава са обект на спорове.

Съветският съюз обяви война на Япония през август 1945 г., когато Токио беше на път да капитулира, и спорът попречи на двете държави да подпишат официален мирен договор, отбелязва "Гардиън".

Такаичи заяви, че островите са "както исторически, така и съгласно международното право" част от Япония и определи посещението на руския лидер като "несъвместимо с последователната позиция на Япония" по отношение на тези територии.

Японската телевизия излъчи кадри от посещението на Путин на остров Еторофу, или Итуруп на руски, където той посети училище и болница, срещна се с местни жители и опита хайвер в преработвателен завод.

Освен стратегическото си значение, островната верига, състояща се от островите Еторофу, Кунашири, Шикотан и групата острови Хабомай, осигурява достъп до богати риболовни зони и ценни минерални залежи, посочва британското издание.

В сряда Путин посети близкия руски остров Сахалин, където инспектира учения на военноморските сили и заяви, че четирите спорни острова са признати като руски в международни документи.

Покойният японски министър-председател Шиндзо Абе беше постигнал споразумение с Путин по въпроса за териториите, в резултат на което бяха възобновени посещенията на японски граждани до семейните гробове и започнаха преговори за бъдещ мирен договор. Въпреки това руското нашествие в Украйна през 2022 г. накара Япония да наложи санкции срещу физически лица и организации, свързани с Москва, което влоши двустранните отношения.

В изявлението си в сряда руският президент похвали действията на Абе и определи наложените от Япония санкции като "необосновани".

"Япония е определила Русия като основен източник на заплаха. Бих искал да подчертая, че ние не заплашваме Япония. Напротив, тя има териториални претенции към нашата страна", заяви Путин.

Въпреки че това е първото посещение на Путин на островите, Дмитрий Медведев посети Кунашири през 2010 г., когато беше президент. Медведев беше широко възприеман като лоялен към Путин, който по това време беше министър-председател, отбелязва "Гардиън".

Франция

След посещението на Путин на Курилските острови Русия отхвърли "неоснователните" критики от страна на Япония и осъди нейния "ревизионизъм", извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

"Категорично отхвърляме тези изявления, които смятаме за политически неуместни, обидни и, разбира се, юридически неоснователни", посочи в изявление говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Осъждайки "антируската политика, граничеща с враждебност" от страна на Токио, Захарова подчерта, че Курилските острови "са били предадени на (Русия) след края на Втората световна война, в съответствие със споразуменията със съюзническите сили и с Устава на ООН".

"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни", подчерта говорителката, като упрекна японските лидери, че "си позволяват нахално да определят […] кои региони в собствената си страна може или не може да посещава" руският президент.

"Почти 81 години след подписването от Япония през септември 1945 г. на акта за безусловна капитулация, Токио отново е обсебено от ревизионистки изказвания, целящи да оправдаят агресията му в Азия и да отправят абсурдни претенции срещу Русия", допълни Захарова. Тя също така упрекна Япония за подкрепата ѝ към Украйна и за налагането на санкции срещу Москва, следвайки примера на Запада, след началото на руското нашествие в тази страна, отбелязва "Фигаро".