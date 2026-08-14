19 души са пострадали при пожар на хърватското крайбрежие

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Хърватските спешни служби са оказали помощ на 19 души, пострадали при разрастващия се пожар край Локва Рогозница по хърватското крайбрежие, предаде ХИНА.

Хърватската противопожарна асоциация съобщи днес сутринта, че четири самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са били изпратени над горския пожар близо до Локва Рогозница, който се е разпространил до регионалния град Омиш. Спешните служби са оказали помощ на 19 души, къщи са били засегнати от пожара и са отворени приемни центрове за евакуираните.

Асоциацията съобщи, че кораб на хърватския военноморски флот е в готовност в пристанище Омиш, в случай че е необходимо да транспортира евакуираните, пише БТА.

Главният пожарен командир Славко Туцакович заяви, че това е един от най-трудните пожари в историята на Хърватия.

Получени са съобщения за къщи, засегнати от пожара, в селищата Ивашняк, Старо Село, Под Вайле, Немира, Станичи и Медичи. Според наличната информация, спешните медицински служби са оказали помощ на 19 души, от които двама са получили сериозни наранявания.

Поради увеличения брой евакуирани, приемни центрове са отворени в Омиш, Дуги Рат, Макарска и Сплит.

Общо 150 души към момента пребивават в приемните центрове.

Общо 286 пожарникари с 93 пожарни автомобили са ангажирани на мястото на инцидента, като някои екипи все още са на път.

В допълнение към сили от Сплитско-далматинската жупания, пожарни екипи са изпратени от седем други жупании.

Хърватската противопожарна асоциация съобщи, че е получила сигнал за горски пожар в открита местност близо до Локва Рогозница в 20:15 ч. в четвъртък. Пожарът е засегнал трева, ниска растителност и борова гора в район, който все още не е оценен. Той е избухнал в непосредствена близост до сгради и се е разпространил с помощта на силните ветрове.

Движението е спряно по държавния път, минаващ по крайбрежието близо до Локва Рогозница. Хърватският автомобилен клуб съобщи, че околовръстният път на Омиш е затворен за движение в посока Макарска заради пожара.