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Отломки от украински дронове са повредили складове на руската компания „Уайлдберис" в Тверска област. При инцидента няма пострадали, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов в приложението „Макс", цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По думите му щетите са причинени от паднали отломки, след като дроновете са били прехванати. "В резултат на отблъскването на атаката на вражеските дронове беше повредена стена на складовите помещения на компанията "Уайлдберис" в Калинински окръг. Няма пострадали работници на предприятието. Службите за спешна помощ работят на място, за да се гарантира по-нататъшната сигурност на обекта", заяви Корольов.

Пресслужбата на "Уайлдберис" информира, че логистичният комплекс на компанията е понесъл незначителни щети, а стоките в складовете не са били засегнати.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че тази нощ противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 553 украински дрона над 18 руски области, както и над полуостров Крим и акваторията на Азовско и Черно море.

Министерството допълни, че руските сили са ударили също жп гара при украинския пристанищен град Измаил, която по информация на ведомството е била използвана за натоварване, съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия, пише БТА.

Русия нанесе също така удари по два кораба-влекача край бреговете на Николаев, които по нейни данни са ескортирали товарни кораби до украински пристанища.