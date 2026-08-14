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Летището в Катания остава затворено и днес заради изригването на Етна

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Летището в Катания остава затворено и днес СНИМКА: МАРИЯНА ЖЕЛЕВА

Летището в Катания на италианския остров Сицилия остава затворено и днес, сочи справка на интернет страницата му. Анулирани са десетки полети заради поредното изригване на вулкана Етна.

За днес няма предвидени полети от и до летище „Васил Левски“, показва справка на сайта му. Следващият предвиден полет до Катания от София е на 17 август, като засега няма информация дали ще бъде отменен, съобщиха от летище „Васил Левски“. 

Летището в Катания е затворено от сряда заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон, предаде ДПА.

Полетите са нарушени от петък миналата седмица, а през последните дни въздушното пространство е напълно затворено. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова, пише БТА.

 

 

Летището в Катания остава затворено и днес СНИМКА: МАРИЯНА ЖЕЛЕВА

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