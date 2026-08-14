3 хидравлични системи отказали при полет на „Еър Индия“, довели до рязка загуба на височина

Самолет на „Еър Индия" е останал за кратко без част от ключовите си функции за управление, след като и трите му хидравлични системи са отчели загуба на налягане. Това показва предварителен анализ на европейския самолетостроител „Еърбъс", с който Ройтерс се е запознал.

Инцидентът е станал в началото на август със самолет Airbus A320, който рязко е загубил около 90 метра височина. При случилото се са пострадали 24 души на борда.

Инцидентът се случи на 4 август по време на полет AI2379 на „Еър Индия“ от Пукет в Тайланд до Делхи. Самолетът е кацнал безопасно в индийската столица въпреки загубата на височина.

Елеваторите и елероните на самолета, които управляват съответно движението на самолета с носа нагоре и надолу и накланянето му наляво и надясно (тангажа и крена), са били недостъпни за около четири секунди, през които самолетът е започнал да се издига с носа нагоре, посочва „Еърбъс“ в съобщение, изпратено в отговор на искане от „Еър Индия“ за оценка на инцидента, пише БТА.

През този период вторият пилот е подал команда за максимално снижаване на носа, но "не е имало пряка реакция" от управляващите повърхности, преди хидравличните системи да възстановят работата си в рамките на няколко секунди.

В анализа си „Еърбъс“ е поискал от индийската авиокомпания да извърши проверки на системите и сензорите на самолета и да предостави допълнителна информация за инцидента. Компанията не е установила първопричината за случилото се.

„Еър Индия“ и „Еърбъс“ не са отговорили до момента на искане на Ройтерс за коментар.

Индийските власти определиха случая като сериозен авиационен инцидент. Разследването се води от индийското Бюро за разследване на авиационни произшествия (AAIB), съвместно с техническа помощ от „Еърбъс“ и френското Бюро за разследване и анализ на безопасността на гражданската авиация (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile – BEA, отговорен за разследванията на безопасността при произшествия и сериозни инциденти с граждански въздухоплавателни средства, случили се във Франция или в международни води с френски самолети).

Капитанът на полета е дал положителна проба за марихуана при потвърдителен тест за наркотици, съобщи източник, запознат със случая. Към момента не е установена връзка между резултата от теста и загубата на височина. Вчера „Еър Индия“ започна задължително тестване за употреба на наркотични вещества на всички свои пилоти, сочи вътрешна служебна записка.