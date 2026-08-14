Турчин, представял се за близък съветник на Тръмп, е арестуван от ICE за измама с визи

Съвместна операция на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) и Секретната служба на САЩ на 28 юли доведе до ареста на турски гражданин, който в продължение на години се е представял за политически съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, потвърди представител на Белия дом.

Според представителя на Белия дом Мелих Гьогебакан е влязъл законно в страната на 11 юни 2019 г. с разрешение да остане до 10 декември 2019 г. След това не е напуснал страната. От тази дата насетне, в продължение на почти седем години, той е пребивавал незаконно в САЩ в нарушение на американското законодателство, съобщава turkiyetoday.

Тази хронология пряко противоречи на собствените му публикации в социалните мрежи.

Снимки, които Гьогебакан е публикувал във Фейсбук, го показват на територията на Белия дом с видима посетителска или прескарта. В публикациите си той твърди, че е прекарал няколко дни в комплекса, работейки от името на администрацията на Тръмп.

Тези снимки са публикувани повече от шест години след изтичането на законното му разрешение за престой в страната.

В публикациите си Гьогебакан описва три дни интензивна работа в Белия дом и обявява подготовка за пресконференция на Доналд Тръмп, като отбелязва профилите @whitehouse и @potus, сякаш е бил участник в официални дейности.

Следите в интернет се простират и до LinkedIn, където публикация, генерирана с изкуствен интелект, го поставя редом до Ерик Тръмп в рекламно съдържание за Trump Hotel Dubai.

Участието на Секретната служба подсказва, че случаят не се изчерпва с визово нарушение

„На 28 юли ICE и Секретната служба на САЩ проведоха целенасочена операция по задържането на Мелих Гьогебакан", заяви представителят на Белия дом, като добави, че той „невярно се е представял за политически съветник на президента Тръмп".

По думите му Гьогебакан ще получи „пълните процесуални гаранции" и ще остане в ареста на ICE до приключване на производството по депортиране.

Това, което отличава случая му от обикновено имиграционно нарушение, е участието на Секретната служба. Освен охранителните си функции, агенцията има законови правомощия да разследва измами, свързани с неправомерно използване на името или самоличността на президента с цел финансова облага, както и случаи на представяне за федерални служители.

Съвместни операции между ICE и Секретната служба обикновено се провеждат при случаи, в които компетенциите на двете агенции се припокриват, например при мащабни измамни схеми с потенциални последици за националната сигурност или репутацията на американското правителство.

През май 2025 г. двете агенции проведоха голяма операция в Лос Анджелис срещу измами с електронни социални помощи, като ICE определи координацията като израз на общия им ангажимент за защита на уязвими общности от експлоатация.

Фактът, че същата комбинация от агенции е използвана и при ареста на Гьогебакан, подсказва, че разследващите са стигнали до извода, че действията му надхвърлят обикновеното просрочване на виза. Години наред измама, в която са били въвлечени кандидати за визи

Гьогебакан е изградил сложен публичен образ в LinkedIn, Facebook и Instagram, представяйки се ту като ръководител на комуникациите в медийни структури, свързани с Тръмп и Trump Organization, ту като международен медиен координатор на Trump Hotel Dubai, ту като човек с пряк достъп до президента.

Профилът му в LinkedIn е бил свързан с компания, регистрирана в Ню Йорк под името Usa Melih LLC. Турски медии съобщават, че всъщност той е работил като шофьор на Uber през периода, в който се е представял за влиятелен посредник.

Турски граждани, станали негови жертви, потвърждават, че той е използвал тези предполагаеми връзки, за да привлича кандидати за инвестиционната виза E-2, като е събирал по 3000 долара от всеки кандидат и е обещавал, че документите ще бъдат обработени чрез американски имиграционен адвокат на име „Мартин". Нито едно от заявленията не е било подадено.

Според турски медии пострадалите са подготвяли съдебни действия както в Турция, така и в Съединените щати.

Сред материалите, които е използвал, за да изглежда достоверен, са били документи с официален вид и бланки на Конгреса на САЩ, снимки с турски политици и дипломати, както и публикация във Facebook от януари 2026 г., в която се появява заедно с Антъни Д'Еспозито при встъпването му в длъжност като генерален инспектор на Министерството на труда на САЩ, описвайки го като човек, който „винаги е бил до нас в Trump Media".

Бившият турски вътрешен министър Сюлейман Сойлу, чиято снимка Гьогебакан също е показвал на потенциални жертви, е отрекъл каквато и да било връзка със случая.

Изявлението на представителя на Белия дом съдържа и още един детайл, който подчертава мащаба на предполагаемата схема.

Гьогебакан е живял в САЩ и се е движил около Белия дом без законен статут още от декември 2019 г. В продължение на години човек без собствена валидна виза е събирал по 3000 долара от турски граждани с обещанието да им осигури американски визи.

Представителят на администрацията отбелязва, че в момента американското правителство предлага на незаконно пребиваващи лица 2600 долара и безплатен самолетен билет, ако доброволно напуснат страната чрез приложението CBP Home. „Пребиваването в център за задържане е въпрос на избор", заяви той.

Сумата е по-малка от 3000-те долара, които Гьогебакан според твърденията е вземал от всяка своя жертва за визови услуги, които никога не е предоставил. Така американското правителство предлага на предполагаемите му жертви по-малко средства за доброволно напускане, отколкото той е получил от всеки от тях за несвършена работа.

Засега не е ясно дали срещу него ще бъдат повдигнати наказателни обвинения, различни от тези, свързани с имиграционния му статут. До момента никоя американска институция не е обявила публично обвинения за измама или представяне за длъжностно лице.