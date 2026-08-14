Верни ли са твърденията на Израел, че Иран подготвя покушение срещу Тръмп?

През последната година САЩ са получили няколко предупреждения от Израел, че Иран готви покушение срещу американския президент Доналд Тръмп. Едно от тях е преди тайната смяна на самолета преди заминаването му след срещата на върха на НАТО в Турция. Представители на американското разузнаване обаче не могат да проверят по независим път дали това е истина, съобщиха един настоящ и двама бивши служители на американската администрация, цитирани от Ройтерс.

Предупрежденията, предадени на американските разузнавателни служби, а в някои случаи отправени директно от израелски служители към високопоставени служители в Белия дом, включваха възможни заговори за убийството на Тръмп от снайперист или наемане на атентатор, който да го атакува с нож по време на голямо публично събитие, казаха източниците. Сигналите започнаха да идват в навечерието на 12-дневната война с Иран през юни миналата година и се засилиха преди решението на САЩ да влязат във война с Техеран през февруари, казаха източниците.

Най-детайлното предупреждение дойде преди срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец, заявиха американският представител и друг източник, запознат с въпроса. Израелски представители информираха Белия дом за разузнавателна информация, която сочи, че Иран може да се опита да убие Тръмп, вероятно с ракета, изстреляна от преносим зенитно-ракетен комплекс, по време на пътуването му с президентския самолет "Еър Форс 1" за срещата на върха в Анкара, заявиха представителите.

Разузнавателната общност на САЩ отдавна е стигнала до заключението, че Иран иска да отмъсти на Тръмп за убийството на иранския военен командир Касем Солеймани през 2020 година. ЦРУ обаче не може да потвърди някои от конкретните предупреждения за заплаха за живота на Тръмп, споделени от израелското разузнаване от началото на миналата година, казаха служителите, пише БТА.

В случая със срещата на НАТО в Анкара турски служител каза, че разузнавателните служби на страната също не разполагат с доказателства, потвърждаващи израелските предупреждения за заплаха за живота на американския президент - нещо, което турските домакини са споделили с американците.

Въпреки липсата на потвърждение служители на Белия дом и "Сикрет Сървис" предприеха стъпки за намаляване на риска от съображения за сигурност, включително тайната операция със смяната на самолета на Тръмп на връщане от Турция.

Този случай показва до каква степен израелското разузнаване има влияние върху вземането на решения от правителството на Тръмп по отношение на Иран в момент на засилващо се напрежение с Техеран, отбелязва Ройтерс.