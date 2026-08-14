Руснак получи 23 години затвор за шпионаж в полза на Полша

Московският градски съд осъди руския гражданин Георгий Пирогов на 23 години затвор, след като го призна за виновен в шпионаж в полза на полските специални служби, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Според Центъра за връзки с обществеността на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) Пирогов е събирал сведения за нови оръжия и ракетни системи, използвани от Русия във войната в Украйна.

Присъдата срещу родения през 1989 г. Георгий Владимирович Пирогов вече е влязла в сила. Освен на 23 години лишаване от свобода при строг режим той е осъден да плати глоба от 800 000 рубли. Наложено му е и ограничаване на свободата за срок от две години.

По данни на ФСС след началото на войната в Украйна Пирогов е напуснал Русия. През април 2022 г., докато се намирал в Полша, по собствена инициатива установил контакт с представител на Службата за военно разузнаване към полското Министерство на националната отбрана. От него получил задача да събира и предава секретни сведения за нови оръжия, използвани от руските въоръжени сили във войната.

ФСС твърди, че Пирогов използвал контактите си сред служители на руската отбранителна промишленост, за да предоставя на полските специални служби секретна информация за производството и използването на ракетни системи. Той събирал и лични данни за хора с достъп до класифицирана държавна информация с цел те да бъдат привлечени към дейности срещу сигурността на Русия.

Според руската служба Пирогов също така превеждал криптовалута за нуждите на украинските въоръжени сили, купувал екипировка за въоръжени формирования и организирал доставянето ѝ от Полша в Украйна.