Самолет на „Еър Индия" останал за кратко без ключови функции за управление по време на полет

Самолет „Еърбъс Ей320" (Airbus A320) на индийската национална авиокомпания „Еър Индия" (Air India) за кратко е останал без ключови функции за управление, след като е била отчетена загуба на налягане и в трите му хидравлични системи. Това показва предварителен анализ на европейския самолетостроител, до който Ройтерс е получил достъп, пише БТА.

Инцидентът е станал на 4 август по време на полет AI2379 от тайландския остров Пукет до Делхи. Самолетът рязко е загубил около 90 метра височина, а 24 души на борда са пострадали. Въпреки случилото се машината е кацнала безопасно в индийската столица.

Според „Еърбъс" елеваторите и елероните, чрез които се управляват съответно движението на носа нагоре и надолу и накланянето на самолета наляво и надясно, са били недостъпни за около четири секунди. През това време машината е започнала да се издига с носа нагоре.

Вторият пилот е подал команда за максимално снижаване на носа, но управляващите повърхности не са реагирали пряко. Хидравличните системи са възстановили работата си в рамките на няколко секунди.

Анализът е изготвен в отговор на искане на „Еър Индия" за оценка на инцидента. „Еърбъс" е препоръчал на авиокомпанията да провери системите и сензорите на самолета и да предостави допълнителни данни. Първопричината за случилото се все още не е установена.

„Еър Индия" и „Еърбъс" не са отговорили на отправено от Ройтерс искане за коментар.

Индийските власти са определили случая като сериозен авиационен инцидент. Разследването се води от индийското Бюро за разследване на авиационни произшествия (AAIB) с техническата помощ на „Еърбъс" и френското Бюро за разследване и анализ на безопасността на гражданската авиация (BEA).

Капитанът на полета е дал положителна проба за марихуана при потвърдителен тест за наркотици, съобщил пред Ройтерс източник, запознат със случая. До момента не е установена връзка между резултата от теста и загубата на височина.

Вчера „Еър Индия" е започнала задължително тестване за употреба на наркотични вещества на всички свои пилоти, показва вътрешна служебна записка.