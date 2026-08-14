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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23387402 www.24chasa.bg

Оскверниха Мемориала на Втората световна война във Вашингтон

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Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон бе осквернен със сапунена пяна. СНИМКА: РОЙТЕРС

Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон беше осквернен вчера, след като във фонтана му беше изсипана сапунена пяна, а върху обекта бяха изрисувани графити с червена боя, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че случаят се разследва и извършителите ще бъдат издирени.

От неправителствената организация „Приятелите на Националния мемориал на Втората световна война", която се грижи за поддръжката на обекта, заявиха, че мемориалът, посветен на военнослужещите, които не са се завърнали у дома, никога не бива да се превръща в място за вандалски прояви.

Организацията „Ветераните от войните в чужбина" определи случилото се като акт на дълбоко неуважение и „шамар в лицето" на служилите и жертвалите се ветерани, както и на техните семейства, понесли тежестта на войната у дома.

Мемориалът на Втората световна война се намира в непосредствена близост до Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн.

Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон бе осквернен със сапунена пяна. СНИМКА: РОЙТЕРС

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