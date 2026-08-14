Европейските лидери са в отпуск, но кризите не почиват

Експерти твърдят, че в кризисни ситуации публичното присъствие на управляващите е ключово за доверието на обществото

Европейските лидери все по-често се изправят пред дилемата дали да прекъснат летните си отпуски заради внезапни геополитически кризи и природни бедствия. Според експерти в подобни ситуации публичното присъствие на управляващите е ключово за доверието на обществото, дори когато държавните институции продължават да работят нормално. Случаят с испанския премиер Педро Санчес и кризата в Сеута отново постави въпроса за политическата цена на почивката по време на извънредни събития, пише "Политико" в свой анализ.

„Емоциите играят важна роля в кризисната комуникация", казва Олга Айзеле, изследовател по кризисни комуникации в Амстердамския университет. „Хората често са несигурни, тревожни, ядосани или потиснати, защото са загубили имущество или дори близки, и искат тези чувства да бъдат чути от управляващите", добави тя пред изданието.

„Физическото присъствие много по-ясно показва, че тези емоции се приемат сериозно и са чути", добавя тя.

Испанският премиер Педро Санчес беше само на часове от началото на планираната си многоседмична лятна почивка, когато 72 000 мигранти нахлуха в испанския анклав Сеута на 30 юли. Лидерът на социалистите незабавно отложи отпуската си и замина за северноафриканския крайбрежен град, където направи телевизионно обръщение и отговори на критиките на други европейски лидери.

След като кризата беше обявена за овладяна, Санчес възобнови планираната си почивка в държавна вила на остров Лансароте.

Решението му да излезе в отпуск, въпреки че политическите последици от кризата продължаваха да разтърсват Европейския съюз, предизвика остри критики от опозицията. Елиас Бендодо, заместник-генерален секретар на дясноцентристката Народна партия, обвини премиера в „безпрецедентен егоизъм" за това, че е на почивка, докато ситуацията в Сеута „далеч не е нормална".

„Санчес обижда испанския народ, като продължава плажната си ваканция", заяви той.

Испанското правителство отхвърли критиките и подчерта, че премиерът е постоянно на разположение и активно участва в дистанционни срещи. Според кабинета държавата функционира нормално, дори когато висшите ръководители са в отпуск.

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В момент, когато безпаспортното пътуване между Испания и Италия е временно прекратено, а премиерите на двете страни публично си разменят критики за миграционната политика, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изглежда предпочита по-тихата страна на лятото в неразкрита селска местност.

Докато миграционният спор продължаваше, Фон дер Лайен публикува видео в Инстаграм, в което поиска предложения за имената на две пиленца, излюпени от нейната кокошка Чикелета.

Въпреки безгрижния тон, говорител на Европейската комисия заяви, че Фон дер Лайен следи развитието на събитията в целия ЕС и „поддържа постоянен контакт с екипа си в Брюксел и с членовете на Комисията".

„Семейното време е важно, но тя винаги следи отблизо всички критични въпроси, остава напълно ангажирана и се намесва лично, когато е необходимо", заяви говорителят. По думите му председателят на Комисията е следила отблизо кризата в Сеута и е била в ежедневен контакт с тримата комисари, които пряко се занимават със ситуацията.

От Комисията подчертаха също, че институцията остава напълно действаща през цялото лято, като са определени т.нар. „дежурни комисари", които осигуряват присъствието на поне един член на колегиума в периодите, когато Брюксел почти опустява.

Подобен подход прилагат и някои национални правителства. Например Финландия публично обявява кога министрите са в летен отпуск и кои техни заместници поемат ресорите им.

„От гледна точка на управлението на кризи най-важното е компетентните органи да могат бързо да вземат решения, да мобилизират необходимите ресурси и да координират реакцията", каза друг говорител на Комисията.

Но дори когато съществуват механизми за ефективно управление,

политиците, които продължават почивката си по време на криза, рискуват да изглеждат безчувствени или безразлични

През 2022 г. министърът на околната среда на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Урсула Хайнен-Есер беше принудена да подаде оставка, след като стана ясно, че е възобновила почивката си в Майорка само дни след като опустошителните наводнения в Западна Германия отнеха живота на над 180 души. Федералният министър по въпросите на семейството Анне Шпигел също подаде оставка след обществено възмущение заради четириседмичната си ваканция във Франция след бедствието.

Евангелина Петриду, експерт по управление на кризи и професор по политология в Университета на Средна Швеция, посочва, че силата на обществената реакция зависи от множество фактори.

„Дали опозицията използва случая политически, дали правителството разполага с парламентарно мнозинство и дали има институции, които могат да поемат тежестта на кризата вместо отделния министър или висш служител", обяснява тя.

„Когато лидерите са в отпуск, обикновено това е период, в който не се случват много други важни събития – в Германия наричаме това Sommerloch (лятна информационна празнина)", обяснява тя. Липсата на големи новини може да превърне иначе рутинното отсъствие в политическа драма. Според нея успокоение може да бъде постигнато и дистанционно, ако обществото е убедено, че кризата се управлява компетентно.

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, след като той замина на почивка в графство Съмърсет, докато талибаните напредваха към Кабул през август 2021 г. Външният министър Доминик Рааб беше подложен на още по-сериозни критики, защото остана на почивка в Крит дори след падането на афганистанската столица, докато британските сили отчаяно се опитваха да евакуират цивилни.

Френският президент Еманюел Макрон също беше на почивка, когато талибаните превзеха Кабул, но не понесе подобни критики. От президентската резиденция Форт дьо Брегансон той направи телевизионно обръщение към нацията, което създаде впечатление, че френското правителство контролира ситуацията и прави всичко възможно да върне гражданите си у дома.

Страхът от обществена реакция кара много лидери да отменят отпуските си по време на кризи

Киър Стармър отмени семейната си ваканция през август 2024 г., когато крайнодесни безредици се разпространиха в Англия, а португалският премиер Луиш Монтенегро също отказа да излезе в отпуск, докато горските пожари обхващаха страната.

Данните обаче показват, че европейците не очакват непременно лидерите им да се отказват от почивката си при първите признаци на криза. Проучване на Ipsos от юли 2025 г. установява, че 46% от британците смятат за важно министър-председателят да има възможност да почива, а 44% смятат, че той трябва да ползва приблизително толкова отпуск, колкото средностатистическият работещ. Цели 78% обаче настояват премиерът да бъде лесно достъпен, докато е в отпуск.

На континента натискът върху политиците вероятно е по-слаб, тъй като европейската трудова култура разглежда отпуската като основно право. Данните на Международната организация на труда показват, че европейците имат право на повече платен годишен отпуск от работниците във всяка друга част на света, а проучванията на Eurofound показват, че гражданите на ЕС високо ценят баланса между работа и личен живот.

Поради това Айзеле смята, че общественото недоволство от отсъствието на лидерите по време на криза обикновено е свързано с по-широки проблеми в техния публичен образ.

„Ако лидерът се ползва със силна обществена подкрепа, отсъствието му в първите часове може да бъде простено", казва тя. „Но ако вече има проблеми с популярността си, кризите обикновено са идеалният момент да бъде поставена под съмнение неговата компетентност."