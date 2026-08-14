Подозрителен обект, наподобяващ част от ракета, е открит край турския черноморски бряг

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Гражданин е открил и извадил от морето подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, край село Аянджък, близо до град Синоп на черноморското крайбрежие на Турция, съобщи агенция ИХА.

Намереното тяло е привлякло вниманието и на други хора. Все още не е установено дали става дума за боеприпас, военно оборудване или част от подобен обект.

Естеството му предстои да бъде изяснено чрез техническа експертиза. Разследването трябва да установи и дали обектът представлява боеприпас, както и по какъв начин е попаднал в морето, уточнява ИХА.

Турският телевизионен канал НТВ припомня за подобен случай от 2 юни, когато в морето край село Бахчели в същия район е била открита морска мина, пише БТА.

Тогава обектът бил забелязан от местни жители, които подали сигнал на спешния телефон 112. На мястото незабавно били изпратени екипи на бреговата охрана и жандармерията.

Служителите предприели строги мерки за сигурност и евакуирали хората от района. Обектът бил поставен под наблюдение и изпратен за техническа експертиза, а по случая започнало разследване. НТВ не съобщава допълнителна информация за резултатите от него.