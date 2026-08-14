Петима са ранени при пожар в 21-етажна жилищна сграда в Берлин

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Петима души са пострадали при пожар в 21-етажна жилищна сграда в Берлин, съобщиха местни медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Всички обитатели на сградата са били евакуирани. Засега няма допълнителна информация за състоянието на ранените, предаде ДПА.

По време на пожара един човек е бил принуден да скочи в коша на автомеханична пожарна стълба. Говорител на пожарната определи спасителната операция като „драматична". Не е известно от каква височина е скочил човекът.

Огънят е избухнал около 6:30 часа местно време в берлинския квартал Фридрихсхайн, близо до железопътната гара „Остбанхоф". Пожарът е бил овладян за по-малко от три часа.

По първоначална информация огънят е тръгнал от апартамент на 11-ия етаж и се е разпространил към жилището над него. Причината за пожара все още не е установена.