ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НСИ: Безработните в България надхвърлиха 107 000

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23387620 www.24chasa.bg

Петима са ранени при пожар в 21-етажна жилищна сграда в Берлин

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
По първоначална информация огънят е тръгнал от апартамент на 11-ия етаж .

Петима души са пострадали при пожар в 21-етажна жилищна сграда в Берлин, съобщиха местни медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Всички обитатели на сградата са били евакуирани. Засега няма допълнителна информация за състоянието на ранените, предаде ДПА.

По време на пожара един човек е бил принуден да скочи в коша на автомеханична пожарна стълба. Говорител на пожарната определи спасителната операция като „драматична". Не е известно от каква височина е скочил човекът.

Огънят е избухнал около 6:30 часа местно време в берлинския квартал Фридрихсхайн, близо до железопътната гара „Остбанхоф". Пожарът е бил овладян за по-малко от три часа.

По първоначална информация огънят е тръгнал от апартамент на 11-ия етаж и се е разпространил към жилището над него. Причината за пожара все още не е установена.

По първоначална информация огънят е тръгнал от апартамент на 11-ия етаж .

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)