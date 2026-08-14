КМГ: Отглеждането на кактуси съживява икономическия живот на село в Юннан

Само преди няколко години село Джуандзътиен в провинция Юннан беше символ на проблемите, които съпътстват скалистото опустиняване в Югозападен Китай – деградирала земя, намаляващи възможности за препитание и непрекъснато изселване на младите хора към големите градове. Днес обаче населеното място е пример за това как екологичното възстановяване може да се превърне в двигател на икономически растеж.

Благодарение на развитието на индустрия за отглеждане и преработка на кактуси, чиято стойност вече достига 15 милиона юана (около 2,2 милиона долара), селото успява да преобрази както природната среда, така и местната икономика. По данни на местните власти са възстановени близо 80 хектара преди това неплодородна земя в автономната префектура Уъншан, където живеят представители на етносите Джуан и Мяо. Растителното покритие в района се е увеличило от 32% на 75%, а годишната ерозия на почвата е намаляла с около 12 000 тона. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Положителният екологичен ефект бързо се пренася и върху икономиката. В миналото близо 70% от младите и хората в трудоспособна възраст са били принудени да напуснат селото заради липсата на достатъчно обработваема земя. До 2025 г. обаче доходът на глава от населението достига 32 000 юана – над два пъти повече спрямо нивата от 2022 г. Успоредно с това все повече жители се завръщат по родните си места, а селото успява да обърне тенденцията на демографски отлив.

В основата на промяната стои инициатива, стартирала през 2021 г. от Лу Чунхун – секретар на партийния комитет на селото, който се завръща в Джуандзътиен след близо 20 години работа в частния сектор. Вместо да търси изцяло нова посока за развитие, той се насочва към традиционен местен ресурс – кактусите. Макар растението да се отглежда в района повече от два века и да е добре приспособено към сухите условия, дълго време производството остава ограничено и без връзка с по-широки пазари. Промяната настъпва със създаването на земеделски кооператив и изграждането на цялостна верига за преработка. Вместо да продават само пресни плодове, местните жители започват да произвеждат сушени продукти с по-висока добавена стойност. За да насърчи участието, кооперативът въвежда модел за споделяне на печалбата, който съчетава индивидуални и обществени ползи и създава стабилна основа за устойчивото развитие на селото. Фермерите скоро се убедиха и с нетърпение обединиха земята си в кооператива, с което започнаха мащабно отглеждане на кактуси. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Успехът на Джуандзътиен не се дължи единствено на увеличените площи с кактуси. Истинската промяна идва с осъзнаването, че устойчивото развитие изисква не просто производство, а изграждане на цяла индустриална верига с висока добавена стойност.

С богатия си опит в бизнеса Лу Чунхун насочва усилията си именно в тази посока. Под негово ръководство е създадена цялостна система, която обхваща производството на разсад, техническата помощ за фермерите, събирането на реколтата и реализацията на готовата продукция. Построено е и модерно предприятие за преработка с площ от 4000 квадратни метра, което обединява обработката, съхранението и логистиката на продукцията. Така са преодолени едни от най-сериозните предизвикателства пред производителите – краткият срок на съхранение на кактусите и ограничените възможности за първична преработка. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Следващата стъпка е инвестицията в наука и иновации. В партньорство с Китайския селскостопански университет в Пекин и Югозападния лесовъден университет в Кунмин е сформиран изследователски екип от 20 специалисти. Благодарение на тяхната работа са разработени повече от десет нови продукта с висока добавена стойност – сред тях кактусова бира, ензимни напитки и други хранителни изделия. Така селото преминава от продажба на суровини към производство на собствени марки и готови продукти, което увеличава стойността на продукцията повече от три пъти.

Паралелно с това се разширяват и пазарите. В сътрудничество с местна компания за инвестиции в селското стопанство е сформиран специализиран екип, който развива продажбите едновременно чрез традиционните търговски канали, електронната търговия и износа. Днес продуктите от Джуандзътиен вече се продават в различни китайски провинции и постепенно навлизат на международните пазари. През август 2025 г. 20 тона ядливи кактусови подложки са изнесени за Виетнам – първата подобна трансгранична доставка от Китай. Представители на виетнамския бизнес определят продуктите като привлекателна комбинация от здравословна храна и уникална местна култура.

Разширяването на пазарите стимулира и производството. Миналата година площите с кактуси достигат около 333 хектара, а годишната стойност на продукцията възлиза на близо 15 милиона юана.

Икономическият ефект обаче не се ограничава само до земеделието. Повишеният интерес към селото постепенно го превръща и в туристическа дестинация. По време на ежегодния фестивал на кактуса местните производители реализират впечатляващи продажби директно от фермите си. Според 51-годишния жител Джан Дънуън през най-натоварения ден приходите му достигат 40 000 юана. Заради нарастващия интерес тази година фестивалът ще бъде удължен от един на три дни. Само през 2025 г. Джуандзътиен е посрещнал около 100 000 туристи, което дава силен тласък на ресторантьорството, семейните хотели и местната търговия.

Увеличените приходи ускоряват и модернизацията на селското стопанство. Доходите на семейството на Джан Дънуън се увеличават от около 100 000 юана през 2022 г. до над 200 000 юана три години по-късно, към които се добавя и колективен дивидент от 30 000 юана. Семейството вече използва дронове за транспортиране на реколтата по труднодостъпния планински терен. Това, което преди е изисквало половин час физически труд, днес се извършва само за две минути, като значително повишава производителността и облекчава работата на фермерите.

Други жители също намират нови възможности. Фермерът Уан Юнси открива през 2021 г. ресторант с тематично меню, посветено на кактусите. Днес заведението привлича посетители от Пекин, Шанхай, Гуанси и Джъдзян, а годишните му приходи вече надхвърлят 400 000 юана. Историята на Джуандзътиен показва как съчетаването на местните природни ресурси, научните разработки и предприемаческия подход може да превърне едно изостанало планинско село в пример за устойчиво икономическо развитие.