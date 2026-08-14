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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23387684 www.24chasa.bg

Институтът за насърчаване на инвестициите в Макао е привлякъл 194 нови проекта през 2026 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Институтът за търговия и насърчаване на инвестициите на Специалния административен район Макао съобщи в четвъртък, че през първото полугодие на 2026 г. е привлякъл 194 нови инвестиционни проекта от предприятия, което представлява ръст от 7% в сравнение със същия период на миналата година.

Според института над 60% от проектите са в отраслите от групата „1+4", което представлява ръст от над 40% в сравнение със същия период на миналата година. Особено силен ръст отбелязаха проектите в областта на съвременните финансови услуги, високите и новите технологии, както и в сектора на здравеопазването.

Институтът посочи, че през този период са били завършени 133 инвестиционни проекта, включително проекти, свързани с бързоразвиващи се компании, които са установили дейност или фондове за рисков капитал в Макао, което отразява доверието на международните инвеститори в пазарните перспективи на града.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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