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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23387742 www.24chasa.bg

Трима учени спечелиха наградата Future Science Prize за 2026 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Трима учени спечелиха наградата Future Science Prize за 2026 г. за своите изключителни научни изследвания, обявиха в четвъртък организаторите на наградата в Пекин.

Джан Хун, изследовател в Института по биофизика към Китайската академия на науките, получи наградата в областта на биологичните науки за своя пионерски принос към разкриването на механизма и функцията, характерни за автофагията, или „самопоглъщането", при многоклетъчните организми.

Джао Дунюен, професор в университета Фудан, спечели наградата в областта на физическите науки за работата си върху мезопорестите материали – твърди вещества, съдържащи миниатюрни пори. Те са незаменими за катализа, преобразуване и съхранение на енергия, както и за биомедицината. Джао е пионер в разработването на методи за синтезирането им, разкриването на механизмите им на действие и прилагането им в промишлеността.

Професор Юен Сини от Пекинския университет получи наградата за математика и компютърни науки за фундаменталния си принос към аритметичната геометрия.

Учредена през 2016 г. и инициирана съвместно от група учени и предприемачи, наградата Future Science Prize е насочена към оригинални фундаментални научни изследвания. Досега са отличени 49 лауреати.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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