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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23387757 www.24chasa.bg

Китай призова всички сили в Йемен да поддържат сдържаност

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера Съветът за сигурност на ООН проведе публично заседание по йеменския въпрос. На него заместник представителят на Китай в ООН Сун Лей заяви, че през последния месец ситуацията в Йемен се е влошила значително, а конфликтите в района се повишават до най-високо ниво след подписването на договора за примирието през април 2022 г. Същевременно рисковете за безопасността по корабните маршрути в Червено море нарастват. Китай счита, че увеличаването на напрежението в Йемен е от засилването на конфликтите в Близкия изток и съответното отрицателно влияние. Главната задача на всички заинтересованите страни е да насърчат улесняването на местната ситуация, за да се избегне увеличаването на конфликта. Китай призова страните в района да поддържат сдържаност.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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