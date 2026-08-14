Китай призова всички сили в Йемен да поддържат сдържаност

Вчера Съветът за сигурност на ООН проведе публично заседание по йеменския въпрос. На него заместник представителят на Китай в ООН Сун Лей заяви, че през последния месец ситуацията в Йемен се е влошила значително, а конфликтите в района се повишават до най-високо ниво след подписването на договора за примирието през април 2022 г. Същевременно рисковете за безопасността по корабните маршрути в Червено море нарастват. Китай счита, че увеличаването на напрежението в Йемен е от засилването на конфликтите в Близкия изток и съответното отрицателно влияние. Главната задача на всички заинтересованите страни е да насърчат улесняването на местната ситуация, за да се избегне увеличаването на конфликта. Китай призова страните в района да поддържат сдържаност.