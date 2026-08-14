Европа затяга правилата за съдържанието, генерирано от изкуствен интелект

Европейският съюз въведе нови изисквания, според които съдържанието, създадено с изкуствен интелект, трябва да бъде ясно обозначавано. Правилата, които са част от Закона за изкуствения интелект (AI Act), вече задължават компании като OpenAI и Anthropic да използват водни знаци и други механизми за разпознаване на AI-генерирани текстове, изображения и аудио.

Детекторите за съдържание, създадено с AI – както човешки, така и автоматизирани – са на път да получат най-голямото си предимство досега благодарение на новите изисквания на ЕС за „водни знаци" (watermarking), които влязоха в сила този месец. Те могат да променят начина, по който интернет потребителите възприемат и взаимодействат с изображения, видеа и текстове, генерирани от изкуствен интелект, отбелязва "Политико".

Още от възхода на генеративния AI в края на 2022 г. съществуват опасения, че неговото масово навлизане може да сложи край на т.нар. „фотографска истина" – представата, че това, което виждаш, по подразбиране е истинско. Макар водещите AI компании да заявиха, че искат да ограничат този риск чрез обозначаване на произхода на съдържанието, генерирано от техните модели, усилията им досега бяха предимно доброволни.

Сега законодателите в Европейския съюз изискват интернет потребителите да бъдат информирани дали взаимодействат с изкуствен интелект и дали съдържанието, което виждат, е създадено от бот или от човек.

В понеделник американският AI гигант Anthropic обяви, че всички бъдещи версии на моделите Claude ще поддържат водни знаци, за да отговарят на европейските правила.

„Не мисля, че хората осъзнават мащаба на промяната", каза Ашли Касован, управляващ директор на центъра за управление на AI към Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP). Според нея преходът е от свят, в който хората трябваше да правят „информирано предположение" дали нещо е създадено от AI, към свят, в който подобно съдържание ще има проверим символ или обозначение.

Дори без да разполага със собствена водеща AI платформа, Европа оформя начина, по който тази трансформираща технология се внедрява в световен мащаб. Основният закон на ЕС в областта на изкуствения интелект – Законът за AI (AI Act) – вече принуждава най-големите световни платформи да вземат ключови решения по въпроси като безопасността и прозрачността.

Това е поредното напомняне, че Брюксел често се превръща в своеобразен глобален регулатор от последна инстанция, готов да постави ограничения на големите технологични компании, които иначе биха продължили да се развиват без достатъчен контрол. Преди това ЕС оказа глобално влияние чрез Общия регламент за защита на данните (GDPR) и правилата за справяне с вредното съдържание онлайн.

От 2 август насам доставчиците на най-модерните генеративни AI модели, включително Anthropic и OpenAI, са длъжни да гарантират, че потребителите знаят кога взаимодействат с изкуствен интелект и че генерираното съдържание е обозначено като такова.

„В момента именно изискванията за прозрачност са основната тема, за която всички говорят", казва Франческа Пол, адвокат по защита на данните, поверителност и киберсигурност в DLA Piper.

Най-големите компании вече обявиха, че ще се съобразят с новите правила – не само като подпишат европейски кодекс с добри практики за съответствие, но и като въведат редица технически промени.

В края на юли OpenAI заяви, че „хората трябва да имат по-добър контекст за съдържанието, което виждат онлайн, включително дали е създадено или редактирано от AI".

Компанията използва SynthID – инструмент за водни знаци, разработен от DeepMind на Google – за да добавя „невидим" цифров знак към изображения, създадени от AI.

В края на юли технологията беше разширена и за аудио съдържание. Anthropic последва примера и този понеделник обяви, че всички модели Claude, пуснати след 2 август, ще добавят „вградени водни знаци в текста". Водният знак е вплетен в самия текст, обясни компанията в публикация в блога си.

„Няма да го виждате и той не променя смисъла, качеството или четимостта на отговора на Claude", се казва в публикацията. „Тъй като водният знак е част от текста, той ще се запазва дори когато текстът бъде копиран и поставен другаде."

И двете компании също така подкрепят индустриалния стандарт C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), който има за цел да съхранява и пренася метаданни за произхода на съдържанието. Поставянето на водни знаци обаче е само първата стъпка. Решаваща втора стъпка е откриването на тези знаци и показването им по видим начин на интернет потребителите.

Компании като Anthropic ще трябва да работят със социалните платформи, където се разпространява AI съдържание, за да могат тези обозначения да бъдат визуализирани, казва Валтер Паскуарели, изследовател на синтетично съдържание в Университета в Кеймбридж и съветник към ОИСР.

Ето как според него ще работи процесът на практика: „Генерирате нещо с Claude, качвате го в социална мрежа, подготвяте публикация, а интерфейсът на платформата може да разполага с инструменти, които откриват водния знак." Последиците могат да бъдат значителни.

„Има много доказателства, че когато хората разберат, че дадено съдържание е генерирано от AI, ангажираността им с него спада значително", казва той.

Или, казано с езика на съвременната дигитална култура, според Паскуарели ходът на ЕС може да намали т.нар. „AI slop" – масовото разпространение на нискокачествено AI съдържание.

Платформите вече са напълно наясно с този проблем. LinkedIn наскоро въведе възможност потребителите да отбелязват публикации, които „изглеждат като AI slop".

Това вече далеч надхвърля първоначалната цел на Брюксел – да предотвратява подвеждащо AI съдържание.

„Разговорът се измести от AI съдържание с измамна цел към AI съдържанието като цяло", заключава Паскуарели.