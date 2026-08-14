КМГ: Общите приходи от филми през 2026 г. надхвърлиха 25 млрд. юана!

Според данни от онлайн платформите общите приходи от филми през 2026 г. (включително предварителните продажби) вече са надхвърлили 25 млрд. юана. Летният филмов сезон отбелязва 34 поредни дни с дневен боксофис над 100 млн. юана, като броят на зрителите е над 630 млн., а прожекциите са на стойност над 93,74 млн. юана.

Според данните филмът „Имало едно време в Близкия изток", който излезе по кината в Китай на 11 август, започна с отличен резултат. Общите му приходи вече надхвърлят 460 млн. юана, а само 15 часа след премиерата броят на зрителите надмина 7 млн. Популярността на филма и оценките на публиката продължават да се повишават.