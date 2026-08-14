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КМГ: Проведе се митинг в Тайван срещу въоръжаването на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 14 август в Тайпе редица партии и организации в Тайван проведоха съвместна акция под мотото „Срещу възраждането на японския милитаризъм", като категорично се противопоставиха на разширяването на въоръжените сили на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос, заявявайки, че възраждането на милитаризма е абсолютно недопустимо. Митингът се състоя пред офиса на „Асоциацията за обмен между Япония и Тайван" в Тайпе.

В изявление, публикувано по време на акцията, се посочва, че въпросът за Тайван е изцяло вътрешен въпрос на Китай и че няма да се допусне бившият агресор да се меси в него. Историята не трябва да бъде забравена, остро се осъжда възраждането на японския милитаризъм и се изразява категорично несъгласие с връзките на японските десни сили със сепаратистките сили в Тайван.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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