КМГ: Проведе се митинг в Тайван срещу въоръжаването на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос

На 14 август в Тайпе редица партии и организации в Тайван проведоха съвместна акция под мотото „Срещу възраждането на японския милитаризъм", като категорично се противопоставиха на разширяването на въоръжените сили на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос, заявявайки, че възраждането на милитаризма е абсолютно недопустимо. Митингът се състоя пред офиса на „Асоциацията за обмен между Япония и Тайван" в Тайпе.

В изявление, публикувано по време на акцията, се посочва, че въпросът за Тайван е изцяло вътрешен въпрос на Китай и че няма да се допусне бившият агресор да се меси в него. Историята не трябва да бъде забравена, остро се осъжда възраждането на японския милитаризъм и се изразява категорично несъгласие с връзките на японските десни сили със сепаратистките сили в Тайван.