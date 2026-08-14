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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23387857 www.24chasa.bg

През първото пологодие развитието на авиационната логистика на Китай запазва своята устойчивост

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската федерация по логистика и снабдяване публикува Доклад за анализ на развитието на авиационната логистика през първата половина на годината. В него бе съобщено, че през тази година авиационната логистика на страната показа изключително силна антициклична устойчивост, структурата на стоките на авиационната логистика преживява задълбочени промени, а високотехнологичното производство, олицетворявано от хардуера за изкуствен интелект, се е превърнало в нов двигател на растежа.

През първото полугодие обемът на въздушните превози на товари и поща в страната отбеляза ръст от 6%, особено международните линии. През този период обемът на превозените товари и поща възлиза на 2,32 милиона тона, което представлява ръст от 13,9 % в сравнение със същия период на миналата година, като темпът на растеж е значително по-висок от средния за целия сектор. По отношение на структурата на доставките през първото полугодие трансграничната електронна търговия продължава да заема 60% до 70% от общия обем на доставките.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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