Най-голямата опозиционна партия в Полша изключи бившия премиер и още 39 парламентаристи

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Полската опозиционна партия „Право и справедливост" (ПиС) изключи бившия премиер Матеуш Моравецки и голяма група парламентаристи след вътрешния разкол в политическата сила, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Решението беше съобщено пред обществената телевизия Те Фау Пе от председателя на вътрешния дисциплинарен орган на партията. Според органа засегнатите са нарушили партийния устав, като са напуснали парламентарната група на ПиС и са се присъединили към нова формация.

Изключени са общо 38 депутати, сред които Моравецки, и двама сенатори. Преди разцеплението консервативната партия разполагаше със 181 места в Сейма – долната камара на полския парламент, и с 33 места в Сената.

Разколът настъпи в края на миналия месец след борба за власт между 77-годишния основател на ПиС Ярослав Качински и 58-годишния Моравецки. Бившият премиер отказа да приеме наложения от Качински „завой надясно" и заедно с представители на икономически либералното крило създаде вътрешнопартийната група „Развитие плюс".

Качински настоя групата да бъде разпусната и постави ултиматум на членовете ѝ да подпишат декларации за лоялност.

Моравецки отхвърли и двете искания и обяви създаването на собствена парламентарна група. След това срещу него и останалите представители на „Развитие плюс" започна процедура по изключване.

ПиС управляваше Полша от 2015 до 2023 г. През този период партията предприе значително преструктуриране на съдебната система, което доведе, наред с друго, до конфликт с Европейската комисия.

Партията загуби парламентарните избори през октомври 2023 г. и оттогава е най-голямата опозиционна сила в Полша.