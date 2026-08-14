През това лято китайският филм „Имало едно време в Близкия изток" се излъчва в кината из цялата страна. Филмът отново припомни на хората колко скъпоценни са мирът и спокойният ежедневен живот на всяко семейство. Кинолентата разказва историята на един китайски готвач във войната в Близкия изток. Много от зрителите заявиха, че това е най-впечатляващ филм през последните години. Някои учени смятат, че като първият китайски антивоенен реалистичен филм, „Имало едно време в Близкия изток" се откъсва от традиционната формула на западните героични разкази, използвайки простата тема за „доброто хранене", за да интегрира филма с китайските идеи за споделената съдба, мира и противопоставянето на тиранията, което го прави класика.