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КМГ: Китайски антивоенен филм „Имало едно време в Близкия изток“ променя глобалните кинематографични наративи

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През това лято китайският филм „Имало едно време в Близкия изток" се излъчва в кината из цялата страна. Филмът отново припомни на хората колко скъпоценни са мирът и спокойният ежедневен живот на всяко семейство. Кинолентата разказва историята на един китайски готвач във войната в Близкия изток. Много от зрителите заявиха, че това е най-впечатляващ филм през последните години. Някои учени смятат, че като първият китайски антивоенен реалистичен филм, „Имало едно време в Близкия изток" се откъсва от традиционната формула на западните героични разкази, използвайки простата тема за „доброто хранене", за да интегрира филма с китайските идеи за споделената съдба, мира и противопоставянето на тиранията, което го прави класика.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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