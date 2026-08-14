Голям пожар унищожи шест къщи във Великобритания (Видео)

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Шест имота във Великобритания бяха унищожени, докато пожарникари се бореха с огъня край голф игрище в Стоурбридж, в графство Уест Мидландс. Пожарът се разпространи бързо през сухи тревни площи и горски масиви вчера следобед, подпалвайки къщи и принуждавайки жителите да бягат, съобщава "Дейли мейл".

Очевидци разказват, че пламъците „прескачали от къща на къща", докато хората грабвали каквото могат и се евакуирали. Дете и трима пожарникари са били откарани в болница.

Кадри от дрон, заснети над обвитото в дим пазарно градче, показват как пожарът заплашва да погълне още имоти по периферията на силно обгоряло поле.

Около 100 пожарникари се борили с огнения ад, избухнал край голф игрището в Стоурбридж, който унищожи около 40 акра земя. Голфърите са напуснали игрището с количките си.

Жители разказват, че пепел „валяла от небето", а димът бил „изключително гъст". Част от засегнатите домове се намират на улица Brunswick Gate, където една от къщите е била продадена за 1,25 милиона паунда през 2024 г.

Местен общински съветник определи случващото се като „апокалиптични сцени", а очевидец заяви, че е видял как огънят се разпространява светкавично, поглъщайки живи плетове, електропроводи и дори пожарен автомобил.

Изключително горещото време ще продължи в Югоизточна Англия, Източна Англия, Линкълншър и Мидландс, където температурите ще достигнат между 29 и 34 градуса.

Вчера във Великобритания беше измерена температура от 38,1 градуса в Кю Гардънс в Лондон, което го направи най-горещия ден на 2026 г. досега. Това беше и деветият ден от началото на годината, в който температурите достигат поне 35 градуса, четвъртият ден с 36 градуса и третият с 37 градуса – и трите нови рекорди.

Очаква се горещата вълна да продължи и през уикенда с температури до 30 градуса в Южна Англия, преди в началото на следващата седмица максималните стойности да спаднат до около 27–28 градуса.

Предупреждението за опасно високи температури от британската Агенция за здравна сигурност остава в сила за цяла Англия до 21:00 часа тази вечер. То предупреждава за повишено натоварване на здравните услуги и „увеличение на смъртните случаи, особено сред хората над 65 години или с хронични заболявания".

Властите призоваха хората да вземат предпазни мерки – да приемат достатъчно течности, да проверяват състоянието на уязвими близки и съседи и да избягват излагането на слънце в най-горещите часове на деня.