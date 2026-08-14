Най-малко 7 работници загинаха при наводнение в строящ се тунел в Индия

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Най-малко седем работници са загинали, а 13 са ранени, след като свлачище предизвика наводнение в строящ се подземен тунел в Северна Индия, съобщиха властите, цитирани от Франс прес и БТА.

Инцидентът е станал снощи в хималайския щат Утаракханд. Работниците са прокопавали тунела като част от проект за изграждане на водноелектрическа централа.

Най-малко трима души все още са в неизвестност, а 19 са били спасени от строителната площадка на публичното предприятие „Техри Хайдро Дивелъпмънт Корпорейшън", съобщиха тази сутрин от Службата за справяне с бедствията на щата Утаракханд.

Кадри, разпространени от местните власти, показват спасители с челници, които навлизат в наводнената част на тунела с импровизирани салове, за да достигнат до обявените за изчезнали работници.

През последните няколко дни Утаракханд е тежко засегнат от обилни мусонни валежи, отбелязва АФП.

Инцидентите на строителни обекти в Индия са често явление. Екологични активисти твърдят, че увеличаването на строителните проекти е довело до повече природни бедствия, особено в уязвимите планински райони на Хималаите.

Миналия месец 20 работници, участвали в изграждането на тунел като част от проект за язовирна стена, загинаха в североизточния хималайски щат Сиким.