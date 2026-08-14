Найджъл Фараж спечели предсрочните избори в Клактън

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Лидерът на антиимиграционната партия “Реформирай Обединеното кралство” Найджъл Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че броенето на бюлетините продължава, предаде Франс прес.

Вотът беше свикан от самия него и беше бойкотиран от системните партии, припомня АФП и БТА.

“Присъдата е произнесена и това е убедителна и категорична победа. Получихме много повече гласове, отколкото на парламентарните избори през 2024 г.“, каза той в реч, публикувана на профила му в социалната мрежа Екс по време на събитие, проведено в Есекс, Югоизточна Англия.