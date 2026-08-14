Китай омаловажи годишните военни учения на Тайван

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Китайското Министерство на отбраната омаловажи годишните военни учения „Хан Куан" в Тайван, като ги определи като „разхитителен фарс", който подклажда опасенията от евентуална война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е първият коментар на китайското правителство за десетдневните маневри, започнали миналата седмица.

Тайван, който отхвърля претенциите на Китай към острова, започна ученията на фона на засилващото се китайско военно присъствие в района. По време на маневрите бяха отработени възможни сценарии за китайско нахлуване, включително разбиване на морска блокада. За първи път на практика беше приложено и забавяне на скоростта на интернет.

Говорителят на китайското Министерство на отбраната Чън Си заяви, че ученията „Хан Куан" винаги са били показни и разхитителни. Той обвини управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, че подклажда военна паника, предприема инициативи за превръщане на градовете в бойни полета и тласка обикновените хора към фронтовата линия.

По думите на Чън Китайската народноосвободителна армия остава в повишена готовност и непрекъснато подобрява способностите си за водене на реални бойни действия срещу сепаратизма и външната намеса.

Говорителят определи това като най-силното преимущество за защита на националния суверенитет и териториалната цялост, както и за запазване на мира и стабилността в Тайванския залив.

Китай никога не се е отказвал от възможността да използва сила, за да установи контрол над Тайван. Същевременно Пекин заявява, че предпочита „повторното обединение" да бъде постигнато по мирен път.

Правителството в Тайпе подчертава, че единствено жителите на Тайван могат да определят бъдещето на острова, и редовно критикува опитите на Китай да му оказва натиск.