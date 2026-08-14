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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23388261 www.24chasa.bg

Гръцките власти откриха 134 мигранти в морето южно от Крит

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Кораб на бреговата охрана край остров Крит Снимка: 24 часа архив

Общо 134 мигранти са били открити при две отделни операции рано тази сутрин в морето южно от гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

При първия случай, около час след полунощ, яхта с 48 чужди граждани на борда е била забелязана на около 31 морски мили южно от островчето Гавдос. Плавателният съд е установен от преминаващ наблизо товарен кораб под турски флаг. Пътуващите са били откарани на Гавдос.

Няколко часа по-късно, около 6:00 часа, на приблизително 13,5 морски мили от град Йерапетра е бил открит друг плавателен съд с 86 чужди граждани. Те са били качени на кораб на бреговата охрана и транспортирани до пристанището на Йерапетра.

През последните дни се отчита увеличение на миграционните потоци по морския маршрут към Крит, който обикновено започва от либийското крайбрежие.

Кораб на бреговата охрана край остров Крит

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