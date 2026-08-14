Гръцките власти откриха 134 мигранти в морето южно от Крит

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Общо 134 мигранти са били открити при две отделни операции рано тази сутрин в морето южно от гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

При първия случай, около час след полунощ, яхта с 48 чужди граждани на борда е била забелязана на около 31 морски мили южно от островчето Гавдос. Плавателният съд е установен от преминаващ наблизо товарен кораб под турски флаг. Пътуващите са били откарани на Гавдос.

Няколко часа по-късно, около 6:00 часа, на приблизително 13,5 морски мили от град Йерапетра е бил открит друг плавателен съд с 86 чужди граждани. Те са били качени на кораб на бреговата охрана и транспортирани до пристанището на Йерапетра.

През последните дни се отчита увеличение на миграционните потоци по морския маршрут към Крит, който обикновено започва от либийското крайбрежие.