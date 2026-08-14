Двама загинаха при катастрофа в задръстване, предизвикано от фермерски протест в Нидерландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са загинали, а други са ранени при катастрофа тази сутрин на магистрала А59 край село Хееш в южната нидерландска провинция Северен Брабант.

Инцидентът е станал в края на задръстване, предизвикано от протестиращи фермери, съобщи пред Ер Те Ел Нюз говорител на Кралския туристически съюз – най-голямата нидерландска организация в сферата на пътуванията, транспорта, туризма и пътната помощ.

В произшествието са участвали четири автомобила. Медицински екипи оказват помощ на място на неизвестен брой ранени.

Причината за катастрофата все още не е установена. Полицията разследва обстоятелствата, а движението се пренасочва по две други магистрали.

Задръстването е образувано от трактори, с които фермерите са пътували по магистралата към Ден Бос. Там те организират протест пред сградата на провинция Северен Брабант срещу правителствената политика за азота.

Провинциалният съвет на Брабант се събира на извънредно заседание заради намерението да бъдат отнети разрешителните на петима птицевъди. Стопанствата им се намират в непосредствена близост до защитена природна зона и отделят прекалено много азот, припомня телевизията.

Птицевъдите се опасяват, че отнемането на разрешителните ще доведе до закриване на стопанствата им. Земеделските организации призоваха за протест, тъй като смятат, че валидно разрешително не може да бъде отнето.

По принцип движението на трактори по магистралите е забранено заради ниската им скорост. Ден по-рано обаче полицията и прокуратурата заявиха, че няма да ги спират поради правото на фермерите да протестират, пише БТА.