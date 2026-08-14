Откриха осемте творби на Анри Матис, откраднати от библиотека в Сао Пауло

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Бразилската полиция е открила осем творби на френския художник Анри Матис, откраднати през декември 2025 г. от библиотека в Сао Пауло, предаде АФП, цитирана от БТА.

Разпространени от полицията кадри показват ярко оцветените произведения от „Джаз" (1947) – издадена в ограничен тираж книга с цветни колажи и афоризми на Матис.

Творбите, оценени на 200 000 долара, или над 173 000 евро, са намерени у въоръжен мъж. Според полицията на щата Сао Пауло той ги съхранявал за поръчителя на престъплението.

Осемте произведения са открити в жилище в централната част на Сао Бернардо до Кампо, близо до Сао Пауло. Те са част от общо 13 творби, откраднати в началото на декември от библиотеката.

Намиралият се в жилището мъж е арестуван и ще бъде обвинен в укриване на крадена собственост и незаконно притежание на оръжие. Задържана е и жена, която е разследвана във връзка с кражбата.

Според полицията поръчителят на престъплението е бил арестуван през април в Рио де Жанейро, докато се опитвал да подкупи охранител на обществено място, за да извърши друга кражба на произведения на изкуството.

Разследващите смятат, че групата е действала организирано, като предварително е планирала престъплението и е разпределила задачите по извършването на кражбата и предлагането на културните ценности на черния пазар.

Илюстрираната книга „Джаз" на Анри Матис (1869–1954) е издадена във Франция през 1947 г. Според аукционната къща „Кристис" съществуват 250 подписани екземпляра.

На 7 декември двама въоръжени мъже нахлули в библиотеката „Марио де Андраде" в центъра на Сао Пауло и откраднали изложените там произведения. Преди това те обезвредили охранителка и възрастна двойка, опитала се да ги спре.

Заедно с творбите на Матис били откраднати и пет произведения на бразилския модернист Кандидо Портинари (1903–1962). Те все още не са намерени, а полицията допуска, че вероятно вече са продадени.

Един от заподозрените е задържан ден след кражбата благодарение на градската система за лицево разпознаване. През май полицията е провела още няколко операции, свързани с разследването.