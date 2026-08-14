Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, което Западът предоставя в подкрепа на Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю, излъчено по държавната телевизия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му Москва ще използва по-твърди методи срещу доставките, които, както той се изрази, „подхранват военната машина на Киев". Лавров заяви, че Русия вече действа по този начин.

Коментирайки опитите за прекратяване на войната, министърът изключи възможността за незабавно спиране на огъня. Според него военните действия могат да бъдат прекратени единствено при постигането на дългосрочно, надеждно и трайно уреждане на конфликта.

Лавров заяви, че руският президент Владимир Путин е готов отново да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Отделен въпрос според него е с какви предложения те ще пристигнат в Кремъл.

Министърът посочи, че двамата се ползват с доверието на американския президент Доналд Тръмп и имат влияние върху него. Москва не отказва разговори с тях, подчерта той, цитиран от ТАСС.

Лавров обвини Киев, че се хвали с извършването на терористични актове срещу цивилни. По думите му украински представители публикуват в социалните мрежи информация за удари по плаж, общежитие, в което момичета са се обучавали за учителки, и други граждански обекти.

Според руския външен министър прекратяването на конфликта по сегашната линия на съприкосновение е невъзможно, защото би „зачеркнало подвига на дедите и прадедите", победили нацизма. Той свърза позицията на Москва и с отговорността пред хилядолетната история на руската държава.

Лавров отправи остри критики и към германския канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че „метастазите на нацизма" си проправят път в германското общество под ръководството на канцлера, който според него открито говори за необходимостта Германия „отново" да стане най-голямата военна сила в Европа.

Руският външен министър определи Европейския съюз като „Четвъртия райх" и го обвини, че оказва натиск върху сръбския президент Александър Вучич да въведе санкции срещу Русия, възползвайки се от курса на Сърбия към европейска интеграция. По думите му Вучич се противопоставя на този натиск от години.

Лавров коментира и американската помощ за Украйна при извършването на удари дълбоко в руска територия. Той съобщи, че Москва е изпратила до Държавния департамент на САЩ въпроси, свързани с предоставянето на разузнавателни данни и с участието на Вашингтон в организирането и осъществяването на удари по граждански обекти.

Русия очаква отговор, но няма да поставя ултиматуми, заяви министърът.

Лавров определи като показателно публичното мълчание на държавите, чиито интереси са били засегнати от украинските удари срещу Каспийския тръбопроводен консорциум.

По думите му американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вероятно е изпратил сигнал по въпроса до украинския президент Володимир Зеленски. Турция също е предупредила украинската страна да не атакува съоръжението, но публично всички мълчат, каза Лавров.

Той допълни, че Зеленски е обещал да бъдат прекратени ударите срещу кораби, които нямат връзка с Руската федерация, и според него това обяснение очевидно е било прието.

В заключение Лавров коментира отношенията на Турция с НАТО, Европейския съюз и Русия. По думите му Анкара иска да бъде член на НАТО „като най-голямата армия в пакта" и да поддържа отношения с ЕС, въпреки че осъзнава, че никога няма да бъде приета в блока.

Същевременно Турция се стреми да запази добрите си отношения с Русия заради многобройните икономически проекти и общите исторически теми, свързани с Кавказ и Черно море. Според Лавров Анкара е искрено заинтересована от запазването на стабилността в Черноморския регион.