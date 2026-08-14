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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23388609 www.24chasa.bg

Спасиха 10 души от частично потънал катамаран край Атина

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Инцидентът е станал в Егейско море край Атина. СНИМКА: Pixabay

Катамаран под турски флаг с десетима пътници на борда е потънал частично край островчето Флевес, недалеч от гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Към мястото на инцидента незабавно са били изпратени спасителни екипи и два катера на гръцката брегова охрана.

В спасителната операция се е включила и помощна лодка от друга яхта, плаваща под флага на Каймановите острови. С нея пътниците са били отведени от бедстващия катамаран до втората яхта.

След това бреговата охрана ги е транспортирала до яхтеното пристанище във Вулягмени, предградие на Атина.

Инцидентът е станал в Егейско море край Атина. СНИМКА: Pixabay

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