Спасиха 10 души от частично потънал катамаран край Атина

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Катамаран под турски флаг с десетима пътници на борда е потънал частично край островчето Флевес, недалеч от гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Към мястото на инцидента незабавно са били изпратени спасителни екипи и два катера на гръцката брегова охрана.

В спасителната операция се е включила и помощна лодка от друга яхта, плаваща под флага на Каймановите острови. С нея пътниците са били отведени от бедстващия катамаран до втората яхта.

След това бреговата охрана ги е транспортирала до яхтеното пристанище във Вулягмени, предградие на Атина.