Майка и 9-годишният ѝ син загинаха при руска атака с дронове в Украйна

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Майка и нейният деветгодишен син са загинали при руски удари с дронове в граничната Сумска област на Украйна, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров, цитиран от ДПА.

Други четирима души са ранени. Сред тях са бащата и бабата на момчето, които са настанени в болница с тежки изгаряния.

Петима души са пострадали и в град Смила, в централната част на Украйна, при руски въздушен удар. Прокуратурата на Черкаска област определи атаката като мащабен удар срещу гражданска инфраструктура.

Междувременно губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона, който обгражда Санкт Петербург, са били прехванати 51 дрона. Впоследствие на пристанището Уст Луга е избухнал пожар.

За щети съобщиха и властите в Тверска област, северозападно от Москва. Отломки от дрон са повредили стената на склад на компанията за онлайн търговия „Уайлдберис". Няма данни за пострадали.

Украинска ракета е поразила жилищна сграда в руската Брянска област, съобщи в Телеграм областният губернатор Егор Ковалчук. По последни данни един човек е загинал, а шестима са ранени, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.