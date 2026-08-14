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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23389069 www.24chasa.bg

Австрия предупреди за 21 руски дипломати, заподозрени във връзки с разузнаването

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Австрия Снимка: Pixabay

Австрийското Министерство на отбраната е изпратило предупреждение до всички военнослужещи за 21 руски дипломати, заподозрени във връзки с разузнавателните служби на Москва, съобщи вестник „Кроненцайтунг", цитиран от БТА.

Военнослужещите са призовани да уведомят Службата за военно контраразузнаване, ако познават някого от посочените лица или са били потърсени от тях. Сигналите трябва да се подават чрез специализираното звено за информация за шпионаж.

Предполагаемите агенти работят в руското посолство и в представителствата на Москва към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията на обединените нации и други международни организации във Виена.

Повечето от тях са заподозрени във връзки с руското военно разузнаване, а останалите – със Службата за външно разузнаване и Федералната служба за сигурност.

Имената и снимките им са взети от публичната база данни „Рупеп" (RuPEP.org). Информацията по-рано е била публикувана и от германския вестник „Билд". Според „Кроненцайтунг" австрийските разузнавателни служби я смятат за достоверна.

Опасенията са, че предполагаемите агенти може целенасочено да са установявали контакти с австрийски военнослужещи, за да получат информация.

От Министерството на отбраната заявиха пред австрийската новинарска агенция АПА, че армията редовно разпространява подобни предупреждения с цел да повишава осведомеността и бдителността на личния състав.

Министърът на отбраната Клаудия Танер заяви пред австрийското радио, че съществува опасност от шпионаж и пряк контакт с военнослужещи. По думите ѝ руските разузнавателни служби се стремят да дестабилизират други държави и да разпространяват посланията на Москва.

Австрия Снимка: Pixabay

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