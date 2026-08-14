Дрон се разби в Румъния на 5 километра от границата с Украйна

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Министерството на националната отбрана на Румъния е било уведомено днес за паднал дрон край селището Лункавица в окръг Тулча, на около пет километра от границата с Украйна, съобщи агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Сигналът за обекта е подаден на спешния телефон 112.

Дронът не е бил засечен от радарната система за наблюдение на румънското Министерство на отбраната, тъй като е летял на много ниска височина, се посочва в съобщение на ведомството.

По предварителни данни безпилотният апарат се е разбил в гориста местност. Няма жертви и не са нанесени материални щети.

Военни пожарникари и рейнджъри претърсват района, за да открият останките. На място е изпратен и екип на Министерството на отбраната с хеликоптер.

Въздушната тревога, обявена на румънска територия във връзка с руските атаки срещу Украйна, е била отменена в 12:30 часа.