ЦРУ не видели заплаха за Тръмп в Анкара, Сикрет сървис все пак го скри в кетъринг количка

Твърди се, че заплахата е дошла от израелски източници и е била предадена на ЦРУ

Американски разузнавателни служители са преценили, че предоставено от Израел предупреждение за заплаха от иранско убийство на американския президент Доналд Тръмп не е било достоверно, преди извънредното решение той да бъде изведен от самолета Air Force One с кетъринг камион при отпътуването му от срещата на върха на НАТО на 8 юли. Това съобщиха пред различни медии няколко американски представители.

Анализатори от ЦРУ са определили информацията като „получена от Израел, а не генерирана от американското разузнаване, и оценена с ниска степен на достоверност", съобщава "Вашингтон пост".

В крайна сметка американските разузнавателни служби са преценили, че информацията не сочи към сериозна или непосредствена заплаха.

Оценката засили нарастващото, макар и до голяма степен негласно безпокойство във Вашингтон относно това как разузнавателна информация от чужди държави може да променя физическите маршрути и придвижването на американския президент и потенциално да влияе върху външната политика на САЩ.

Тръмп пристигна в Анкара с Boeing 747-8, подарен от Катар, но отпътува с по-стария Air Force One. След това той беше изведен от самолета с летищен кетъринг камион и се качи на транспортен самолет C-32A на Военновъздушните сили на САЩ, с който продължи към Великобритания, пише turkiyetoday.

Сикрет сървис обаче прецени, че потенциалната заплаха, макар и непотвърдена, оправдава извънредните мерки за сигурност

Твърди се, че заплахата е дошла от израелски източници и е била предадена на ЦРУ. Информацията е предупреждавала за иранско подразделение за тайни операции, което би могло да атакува самолета на Тръмп с преносими зенитно-ракетни комплекси (MANPADS), потенциално от позиция в радиус от един километър от летището в Анкара.

Израелските представители не са разполагали с достатъчно време, за да проверят напълно информацията или да направят собствена оценка за нейната достоверност, но са решили да я споделят заради спешността и предстоящото отпътуване на Тръмп.

Американските и турските власти са продължили да разследват предполагаемата ракетна заплаха след отпътуването на Тръмп, но не са открили доказателства за реално подготвяна атака, според американски представител, цитиран от медиите.

Въпреки съмненията в разузнавателната информация служители на Сикрет сървис в крайна сметка са решили, че не могат да поемат дори минимален риск.

„Сикрет сървис вече преживя три ситуации на косъм с този президент, така че няма да поемат никакви рискове", заяви американски представител пред "Вашингтон пост".

Тръмп потвърди, че решението е било на Сикрет сървис

„Това наистина зависи от Сикрет сървис", каза той пред журналисти във вторник. „Аз просто следвам това, което те искат да направя. Те искаха да се кача на друг полет, на друг самолет, който е също толкова безопасен, но те искаха да го направя, така че го направих. Правя това, което ми казват", добави Тръмп.

Случаят предизвика критики от представители на службите за национална сигурност и конгресмени заради използването на непроверена чуждестранна разузнавателна информация при вземането на решения за придвижването на американския президент.

Джо Кент, бивш ръководител на Националния център за борба с тероризма на САЩ, който подаде оставка в знак на протест срещу американската военна ескалация срещу Иран, предупреди, че случаят показва уязвимостта на Вашингтон към манипулации.

„Разумно е всички заплахи да се приемат сериозно, но когато основавате решение за започване на война на информация от партньорска разузнавателна служба или „съюзник", важно е да помните, че те със сигурност предоставят тази информация не само за да ни информират, но и за да ни повлияят", написа Кент в социалната мрежа X.

Сенаторът демократ от Мериленд Крис Ван Холън постави под въпрос достоверността на информацията. „Много ми е интересно доколко предоставената от Израел разузнавателна информация е била не само достоверна, но и независимо проверена", заяви Ван Холън.

„Не се съмнявам, че Иран би искал президентът да бъде отстранен, но всичко това изглежда малко фантастично", добави той. Сенаторът демократ от Делауеър Крис Куунс, член на Комисията по външни отношения на Сената, разкритикува начина, по който е била проведена операцията. „Дори ако разузнавателната информация е била с ниска степен на достоверност... не ми се струваше разумен избор президентът да се измъкне тайно в кетъринг камион, докато ключови членове на кабинета му и пътуващите журналисти остават да излетят с Air Force One", каза Куунс.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт останаха на стария Air Force One, който на практика се превърна в самолет-примамка

Министърът на отбраната Пийт Хегсет, заедно със съветници на Белия дом, пътува с Тръмп на C-32A.

Дани Цитриновиц, който в продължение на 25 години е заемал командни длъжности в подразделения на израелското военно разузнаване, предупреди за дългосрочните последици за доверието в разузнавателните служби.

„Дори точна и важна разузнавателна информация може да бъде посрещана с по-голям скептицизъм", написа той в X. Според него, ако американските политици започнат да смятат, че израелското разузнаване е предназначено да прокарва конкретни политически цели, а не да предоставя обективни оценки, Израел може да загуби влиянието си върху американските решения в областта на сигурността.

Турски представители също са изразили съмнения относно достоверността на информацията. Според Middle East Eye турски официални лица смятат, че израелското предупреждение вероятно е било ход на правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, целящ да създаде впечатление, че Израел защитава Тръмп, да провали преговорите с Иран и да подкопае видимо близките отношения между Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Разбира се, приехме доклада много сериозно и се опитахме да помогнем на американските си колеги по всякакъв възможен начин", заявил турски представител пред Middle East Eye, като добавил: „Но за нас беше съвсем ясно, че няма как този доклад да е верен." Източник от Анкара заявил пред медията, че моментът на предупреждението изглеждал подозрителен.

„Предполагам, че им трябват герои за атака, която никога не се е случвала и най-вероятно никога не е била планирана", казал източникът.

Турските представители отбелязват, че Нетаняху се е противопоставял на продажбата на изтребители F-35 на Анкара и е настоявал за подновяване на военните действия срещу Иран — позиции, които противоречат на дипломатическите инициативи на Тръмп по време на срещата му с турския президент.

Робърт Макдоналд, който е прекарал 21 години в Сикрет сървис, отхвърли предположението, че Air Force One и хората, останали на борда, са били оставени без защита.

„Ще ми бъде изключително трудно да повярвам, че тези два самолета не са били ескортирани или че наоколо не е имало други ресурси на съюзниците или на Военновъздушните сили на САЩ", заяви той пред TIME. По думите му е малко вероятно хората на борда „да са били оставени без защита и да са разчитали единствено на себе си".