Екрем Имамоглу призова турците да се присъединят към „Нова партия"

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Отстраненият със съдебно решение кмет на Истанбул и кандидат за президент на Турция Екрем Имамоглу призова в социалните мрежи всички 86 милиона граждани на страната да се присъединят към новосъздадената „Нова партия" (YENİ Parti) и да я подкрепят финансово, съобщи опозиционният телевизионен канал „Халк ТВ", цитиран от БТА.

В публикацията си Имамоглу отправя послания към различни слоеве на обществото и предоставя връзки за членство и дарения към партията. В изявлението се подчертава необходимостта всички граждани на Турция да гледат с надежда към бъдещето, като водещо послание е поставено общественото единство.

„Тази покана е наша, към нашите 86 милиона граждани! Нека започнем един нов ден!", цитира думите му „Халк ТВ", като уточнява, че Имамоглу се обръща конкретно към децата, учениците и младежите, работниците и трудещите се, пенсионерите, фермерите, търговците, индустриалците, предприемачите и инвеститорите, както и към целия народ.

В края на публикацията Имамоглу посочва официалните уеб адреси за дарения за гражданите, които желаят да окажат финансова подкрепа на партията.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу беше арестуван на 19 март миналата година по обвинения в корупция. Няколко дни по-късно общинският съвет го отстрани временно от поста.

По делото за корупция в Истанбулската община прокуратурата иска за Имамоглу присъда до 2352 години затвор. В рамките на разследването бяха задържани и редица общински служители.

Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.