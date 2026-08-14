Най-малко 8 души загинаха при рекордни валежи в Източна Япония

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Най-малко осем души са загинали при проливните дъждове, обхванали Източна Япония вчера и рано тази сутрин, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение от най-високата, пета степен за обилни валежи в повече от една трета от общините в префектура Чиба, разположена близо до Токио.

Градовете Чиба и Ичикава, както и други общини, призоваха жителите незабавно да предприемат мерки за безопасност. Наводнените пътища в различни части на префектурата блокираха автомобили и предизвикаха задръствания.

Предупреждение от пета степен за опасност от свлачища беше издадено за няколко общини, сред които Чиба и съседния град Ичихара. Степента на всички предупреждения беше понижена тази сутрин.

Това е първият случай на предупреждения от най-висока степен за проливни дъждове и свлачища, откакто през май метеорологичната агенция въведе новата система за опасни метеорологични явления.

Мъж, забелязан във водата на наводнен път в Ичикава, по-късно е бил намерен мъртъв. В град Сакура е загинала 66-годишна жена, която останала блокирана в автомобил на залят път.

Сред потвърдените жертви са и мъж, открит в безсъзнание на наводнен път в Ячио, префектура Чиба, както и жена на седемдесет и няколко години, останала блокирана в автомобил в Кашива.

В определен момент заповедите за евакуация са обхващали повече от 400 000 души. Около 7000 души са прекарали нощта на летище Нарита край Токио, а други 1700 са потърсили подслон в сградата на префектурната управа, отворена за хората, които не са могли да се приберат.

Метеорологичната агенция предупреди, че проливните дъждове в Чиба и съседните райони може да продължат и утре.

В квартал „Чуо" на град Чиба за един час снощи са паднали 115 милиметра дъжд – приблизително колкото обичайното количество за целия август. В Сакура за три часа са измерени 189,5 милиметра, което е рекорд за района.

В определен момент около 45 000 домакинства в префектура Чиба са останали без електричество.