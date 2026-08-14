Пожари наложиха масови евакуации във Великобритания, Германия и Франция

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Британските пожарникари се борят с горски пожари при високи температури и продължителна суша, заяви ръководителят на британската пожарна служба Фил Гариган, цитиран от Франс прес и БТА.

Трима пожарникари са приети в болница, след като са пострадали при гасенето на пожар в населено място югозападно от Бирмингам. Наложила се е евакуация на местни жители, а на хора, вдишали дим, е оказана медицинска помощ.

Британският премиер Анди Бърнам изрази снощи в социалната мрежа „Екс" подкрепата си за спасителните екипи. Той отбеляза, че те работят при изключително тежки условия.

Фил Гариган съобщи пред радио Би Би Си, че през последните дни във Великобритания са регистрирани около 11 сериозни инцидента, свързани с пожари.

Около 1800 души са евакуирани в западната част на Германия заради пожар, избухнал тази нощ. Огънят е обхванал 300 хектара. В гасенето участват повече от 200 пожарникари, служители на гражданската защита и военнослужещи.

Нов пожар във френския департамент Ланд е обхванал 1100 хектара към тази сутрин. Повече от 500 души са евакуирани. Няма данни за сериозни материални щети.