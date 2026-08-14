Партия „Яблоко“ обжалва забраната й за участие в парламентарните избори в Русия

Представители на партия „Яблоко" пристигнаха във Върховния съд на Русия, за да обжалват решението за отменяне на регистрацията на политическата формация за предстоящите парламентарни избори в страната, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Председателят на партията Николай Рибаков лично пристигна във Върховния съд, за да подаде жалбата.

На 10 август Върховният съд уважи административния иск на партия „Родина" и отмени регистрацията на федералната листа на ПП „Яблоко" за изборите за Държавна дума. Решението все още не е влязло в сила.

Както съобщи по-рано пресслужбата на „Яблоко", апелативното заседание по делото е насрочено за 17 август, като началото му е 10:00 ч. сутринта (московско време – съвпада с българското). Очаква се жалбите както на „Яблоко", така и на „Родина" да бъдат разгледани в едно заседание.

Наскоро "Яблоко" поучи зелена светлина да участва в изборите за Държавна дума, насрочени за 18-20 септември, като по този начин стана единствената партия на парламентарните избори, която води открита кампания срещу руската война в Украйна. ЦИК тогава посочи, че листите на "Яблоко", съдържащи 269 кандидати за депутати, са били одобрени единодушно.

Комисията обаче след това обяви за невалидна листата на партията за изборите за градски законодателен орган в Санкт Петербург, който е смятан за крепост на "Яблоко", като се позова на технически причини. Това представлява сериозен удар за партията, тъй като местните избори в града ще се произведат на същите дати като парламентарните.

Жалбата на партията срещу решението е била отхвърлена.

Членовете на "Яблоко" отдавна са гласовити критици на пълномащабната руска инвазия в Украйна и според поддръжниците им мнозина от тях са били подложени на политическо преследване и произволно съдебно преследване.

В същото време според анализаторите "Яблоко" не представлява сериозна политическа заплаха за Кремъл, защото на много от най-популярните фигури на партията е забранено да се кандидатират и тя продължава да има слаба електорална подкрепа.