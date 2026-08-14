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Тръмп иска да върне стари модели катапулти за милиарди на US самолетоносачите

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Доналд Тръмп Снимка Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че бъдещите американски самолетоносачи ще използват отново стари модели катапултни механизми, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според Тръмп старите модели са надеждна технология. Това обаче ще струва милиарди долари.

Държавният глава е на мнение, че с това решение ще бъдат коригирани дългосрочните проблеми в програмите по изграждане и ремонт на плавателни съдове на американския военноморски флот. Решението се опира на наблюдения във връзка с конфликтите в последно време, в които участват САЩ, включително войната с Иран. Така е станало ясно, че има определени проблеми със съдовете.

В президентски документ, посветен на въпросите на сигурността, се казва още, че западащата индустриална база за корабостроене е направила построяването на бойни кораби по-бавно и по-скъпо, както и ремонта им.

Заради това Пентагонът следва да замени електромагнитните системи за катапултиране с хидравлични и парни системи.

Доналд Тръмп Снимка Ройтерс

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