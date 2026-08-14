Снимка на Макрон разгневи критиците му: Франция гори, той яхнал джет

Снимка на френския президент Еманюел Макрон, яхнал джет по време на лятната си ваканция, породи критики срещу него, че той е напълно отдалечен от реалността, предаде Франс прес, цитирана на БТА.

Фотографията беше публикувана заедно с още снимки и с репортажен материал в списание „Пари мач" в момент, в който Франция е обхваната от поредната гореща вълна и от поредните летни пожари.

Критиките към отдъхващия си Макрон, развличащ се на джет, дойдоха основно от левицата.

Според Марин Тондлие, лидерка на френските еколози и кандидатка за президентските избори, французите преживяват едно апокалиптично лято, докато Макрон участва в рекламен репортаж за ваканцията си, публикуван в „Пари мач".

Фоторепортажът е подобен на фоторепортажи за ваканциите на президента през миналите години. Макрон отдъхва в президентската резиденция Форт Брегансон, в Южна Франция. Предходните репортажи също му спечелиха доста критики от негови противници от левицата, припомня Франс прес.

От антуража на Макрон казват, че фотографът, направил снимката на президента на джета, не е имал право на оторизиран достъп до държавния глава, за да изготви репортажа си. Снимките са били откраднати, както и при всички подобни репортажи през последните девет години, казват от антуража на Макрон.

Ръководителят на социалистите Оливие Фор също каза, че докато Франция гори и част от французите изобщо не са могли да отидат на ваканция, Макрон се забавлява на джет в Брегансон. „Какво послание отправя той по този начин?", пита Фор.

В други снимки към репортажа се вижда, че по време на ваканцията си Макрон се посвещава и на други водни спортове, като например хидрофойлинг.

Статията, придружаваща снимките, казва, че през ваканцията Макрон ще продължава да работи и че е обособил кабинет в лятната резиденция. В статията се допълва, че Макрон прекарва дните си в телефонни разговори. В материала се казва обаче и, че по време на ваканцията Макрон се посвещава също и на бокса, и на тичането.

Според депутатката от „Непокорна Франция" Едуидж Диас снимките на Макрон по време на ваканцията му са неуместни, но тя припомня, че всеки има право на ваканция и че има и по-важни теми, за които да си говорят френските политици.