Външно: Ще направим всичко възможно Ива Михайлова да получи лечение възможно най-скоро

От министерството на външните работи бяха дадени категорични уверения, че българската държава използва всички налични канали за комуникация с Република Северна Македония, така че да бъдат отчетени безспорните хуманитарни аспекти на случая и Ива да получи възможно най-скоро необходимото лечение и шанс за максимално възстановяване.

Представители на министерството на външните работи се срещнаха с Христина Михаилова, майка на Ива Михаилова, след поредния отказ на съда в Кочани младата жена да напусне Република Северна Македония, за да получи необходимото лечение за тежкото си неврологично заболяване, съобщиха от ведомството.

Госпожа Михаилова сподели своите притеснения за хода на съдебния процес и преди всичко дълбоката си загриженост за здравословното и психологическото състояние на своята дъщеря. По думите ѝ липсата на адекватна лекарска грижа вече е довела до необратими последици за младата жена, а всяко по-нататъшно забавяне крие сериозни рискове от допълнително влошаване на състоянието ѝ.

Госпожа Михаилова посочи, че продължава да разчита на подкрепата на българските институции за положително решение на апелативния съд в следващите няколко дни, което да даде възможност на дъщеря ѝ да получи необходимото лечение.

Случаят е поставен по официален дипломатически път пред властите на Република Северна Македония с настояване за своевременно решение, добавят от министерството.

Вчера българските евродепутати отправиха спешен съвместен апел към ръководството на Европейския съюз (ЕС) заради тревожни нарушения на правата на човека и върховенството на закона в случая с 22-годишната Ива Михайлова, която е с двойно българско и македонско гражданство. В момента властите в Република Северна Македония (РСМ) възпрепятстват пътуването ѝ в чужбина, където тя трябва да получи неотложно медицинско лечение. Това съобщиха евродепутатите Андрей Ковачев и Ивайло Вълчев.

В съвместното писмо се посочва, че младата жена е получила тежки травми на гръбначния стълб при пътнотранспортно произшествие през октомври 2025 г. През юли 2026 г. официален медицински консилиум в Университетския клиничен център в Скопие е потвърдил, че необходимата за нея интервенция не се извършва в РСМ и лечението трябва да бъде проведено в чужбина.

Въпреки това на 7 август 2026 г. Основният съд в Кочани е отхвърлил искането ѝ за временно изземване на конфискувания ѝ паспорт. Според евродепутатите съдът е повишил произволно прага на доказване, след като преди това сам е изискал конкретното медицинско становище.

Българската делегация в Европейския парламент подчертава, че случаят е преди всичко спешна хуманитарна ситуация, при която съществува реален риск от трайни неврологични увреждания. В същото време според евродепутатите той разкрива и дълбоки системни проблеми в правосъдната система на РСМ, пише БТА.

В писмото са посочени и редица обезпокоителни процедурни нередности, сред които преследването на единствения пряк очевидец, след като е дал показания в полза на Михайлова. Това, според българските представители в ЕП, поставя сериозни въпроси за начина, по който се третират граждани с българско самосъзнание в страна кандидат за членство в ЕС.

Евродепутатите настояват за незабавна намеса пред властите в РСМ, за да бъде осигурено временно разрешение Ива Михайлова да пътува в чужбина за медицинско лечение при подходящи гаранции. Те призовават още за внимателно проследяване на текущите съдебни производства, спазването на правото ѝ на защита и твърденията за сплашване на свидетели.

В писмото се иска и официално обяснение от Скопие за промяната на доказателствените стандарти от местния съд. Българските евродепутати настояват тези нарушения да бъдат отразени в мониторинга на Европейската комисия върху независимостта на съдебната система и върховенството на закона като част от оценката на напредъка на РСМ по пътя към ЕС.

Те искат и уверения, че българската идентичност и гражданство на Ива Михайлова не са повлияли върху начина, по който тя е била третирана от съда.

Евродепутатите подчертават, че зачитането на независимостта на съдебната власт не може да бъде основание за мълчание на институциите, когато гражданин на ЕС е изправен пред риск от необратими физически увреждания и нарушения на основните му права.

Писмото е подписано от всички български членове на Европейския парламент. То е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас, комисаря по разширяването Марта Кос, директора на генерална дирекция „Разширяване" в ЕК Герт-Ян Копман, посланика на ЕС в РСМ Михалис Рокас, председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар и посланиците на държавите членки към ЕС (Корепер 2).

Преди дни президентът Илияна Йотова заяви, че ще повдигне отново въпроса за лечението на Ива Михайлова пред правителството на Република Северна Македония и президента Гордана Силяновска.