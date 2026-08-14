Висш френски съд: Забраната на социални медии за деца под 15 г. нарушава свободата на изразяване

Висш френски съд блокира днес проектозакон, забраняващ достъпа на деца под 15 години до социални медии, с основанието, че забраната нарушава свободата на изразяване, предадоха Ройтерс и Франс прес. Конституционният съвет постанови, че мярката представлява "непропорционално посегателство" върху свободата на изразяване, отбеляза АФП, цитирана от БТА.

"Със забраняването на непълнолетни под възрастовата граница от 15 години да ползват определени онлайн услуги законът по същността си изисква всеки човек, дори и възрастен, да докаже своята възраст преди достъпа си до тях", се казва в решението на Конституционния съвет на Франция, цитирано от Ройтерс.

"При положение че не е конкретизирало условията и границите, при които трябва да се представи подобно доказателство, законодателството не е осигурило необходимите правни гаранции за спазването на поставените изисквания", се казва още в постановлението.

Членовете на Конституционния съвет определиха, че член 1 от проектозакона, насочен към защита на непълнолетните от опасностите, породени от използването на социални медии, "представлява посегателство, което не е подходящо, необходимо или пропорционално" спрямо свободата на изразяване и комуникацията с лица под 15 години.

Във Франция законопроектът за забрана на социалните мрежи за лица под 15-годишна възраст беше приет на първо четене от Националното събрание (долната камара на парламента) през януари, след което беше изменен от Сената, така че да предвижда забрана само за най-вредните платформи.

Одобрението на забраната от депутатите направи Франция първата европейска страна, последвала примера на Австралия, която през декември миналата година за първи път в света спря достъпа на деца под 16 г. до социални платформи като Фейсбук, ТикТок и ЮТюб, посочва Ройтерс.

В края на миналия месец Асошиейтед прес предаде, че френските парламентаристи са постигнали компромис, който може да позволи законът за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години да влезе в сила още в началото на новата учебна година през септември.

Президентът на Франция Еманюел Макрон възложи днес на своя министър-председател Себастиен Льокорню да "преработи" проектозакона в "правно стабилен проект", след като приетата от парламента версия на забраната бе отменена от Конституционния съвет, информираха АФП и Ройтерс.

Франс прес посочва, че забраната на социални медии за деца под 15 г. е дългогодишна кауза на Макрон.

Премиерът Льокорню ще трябва да работи "възможно най-бързо" по новия проект, "като вземе предвид решението на Конституционния съвет, както и рамката на ЕС", обясни френското президентство в изявление, като добави, че "решимостта" на президента да осъществи тази реформа "до пролетта на 2027 г. остава категорична".

За 18 април догодина във Франция са насрочени президентски избори. Макрон не може да се кандидатира за трети мандат, отбелязва Ройтерс.