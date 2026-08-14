Къшнър и Младенов отиват в Израел следващата седмица заради плана за Газа

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Зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, който е и негов емисар в преговорите по редица въпроси, ще посети Израел следващата седмица, за да се опита да изглади разногласията относно американския план за Газа, съобщи източник от Съвета за мир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Къшнър ще пътува там заедно с Николай Младенов, върховният представител на Съвета за мир за Газа, създаден от Доналд Тръмп. Двамата ще посетят Израел и Египет, който е ключов посредник в конфликта.

Посещението се провежда на фона на публичното отхвърляне от израелския премиер Бенямин Нетаняху на 9 август на американската пътна карта от 15 точки, обявена от Младенов в края на юли. Планът предвижда разоръжаване на палестинското движение „Хамас" и изтегляне на израелските сили от територията на Газа.

Докато ислямисткото движение прие плана, Израел заяви, че обвързва всяко изтегляне на войските си с „реално" разоръжаване на „Хамас".

Източник от Съвета за мир заяви, че Къшнър и Младенов се надяват на „конструктивни разговори" относно цялостния мирен план на Доналд Тръмп за Газа, чиято първа важна стъпка беше прекратяването на огъня, обявено през октомври 2025 г. Оттогава израелските удари са намалели, но не са спрели напълно.

„САЩ и Израел са съгласни относно желаното развитие в Газа, а именно „Хамас" да бъде демилитаризиран", уточни същият източник, пожелал анонимност.

„Ще изслушаме изразените опасения и ще обсъдим следващите стъпки", добави той, изразявайки надежда, че разговорите ще помогнат за „ускоряване на вече постигнатия напредък".

Първоначалната версия на плана за Газа, публикувана от Съвета за мир и приета от „Хамас", предвиждаше поетапно изтегляне на израелските сили от голяма част от ивицата Газа.

Впоследствие обаче Младенов промени позицията си и заяви, че Израел няма да бъде задължен да изтегли войските си, докато „Хамас" не се разоръжи напълно, отбелязва Франс прес.

Нетаняху, който е под политически натиск преди оспорваните парламентарни избори в Израел през октомври, обеща, че няма да има изтегляне на израелските сили, и постави под съмнение готовността на „Хамас" да се разоръжи. Той настоя движението да унищожи оръжията си по начин, който може да бъде проверен.