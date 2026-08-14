Тръмп поиска от Върховния съд строежът на балната зала в Белия дом да продължи

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Върховният съд на САЩ да разреши строителството на балната зала в Белия дом на стойност 400 милиона долара да продължи, след като апелативен съд постанови, че проектът не разполага с необходимото одобрение от Конгреса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Администрацията поиска от съдиите да отложат изпълнението на решението на Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия, докато подготвя обжалването му пред Върховния съд на САЩ.

В писменото си изложение адвокатите на Министерството на правосъдието подкрепиха позицията на Тръмп, че проектът за бална зала представлява необходимост от гледна точка на сигурността. Позовавайки се на многобройните покушения срещу Тръмп, адвокатите подчертаха, че проектът е "жизненоважен за националната сигурност".

На 7 август Апелативният съд на окръг Колумбия взе решение с два гласа "за" срещу един "против", с което потвърди разпореждане на съдия от по-ниска инстанция,задължаващо администрацията да спре строителството над кота нула.

"Дали да бъде построена огромна бална зала или не, е решение, което трябва да вземе Конгресът, и това не е въпрос, по който изпълнителната власт може да действа самостоятелно", се посочва в решението на съдебния състав.

Апелативният съд отложи влизането в сила на решението за 14 дни, за да даде възможност на администрацията на Тръмп да го обжалва пред Върховния съд.

Националният тръст за опазване на историческото наследство заведе делото миналата година, след като администрацията събори Източното крило и започна изграждането на бална зала с площ 90 000 кв. фута (8360 кв. м), без да поиска разрешение от Конгреса.

Тръмп заяви, че проектът за балната зала е необходимост от съображения за сигурност, а в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" по-рано този месец я определи като "военен център". Той нарече решението на Апелативният съд на окръг Колумбия ужасно и политически мотивирано и заяви, че то излага него, както и други служители на Белия дом и посетители, на опасност от атака.

"Това несправедливо решение трябва да бъде отменено изцяло от Върховния съд", написа Тръмп. Той посочи, че проектът за балната зала включва бомбоубежища, медицински съоръжения, защита срещу безпилотни летателни апарати и ракети, както и други мерки за сигурност, които "са свързани в едно голямо, скъпо и много сложно цяло".

В становището на Апелативния съд се посочва, че аргументите, свързани с националната сигурност, "не ти дават автоматично правото да не спазваш закона".

Решението на Апелативния съд не забрани окончателно изграждането на балната зала, но блокира дейностите над кота нула, докато администрацията не получи одобрение от Конгреса.