Италиански мафиот се укрил у нас, задържаха го на връщане от София

Издирван италиански мафиот, укривал се в България, е бил задържан на 10 август на летището в Римини. Джанфранко Седа е бил заловен, след като самолетът му от София кацнал на италианска земя. 83-годишният мъж бил търсен от властите, тъй като на 4 август напуснал институция за възрастни хора в провинция Ровиго, където е бил под домашен арест.

След бягството си Седа се е отправил към България, първоначално с автобус. След престоя си у нас се е върнал в Италия с полет от София до Римини. България обаче не е случайна страна в криминалната история на Седа. Той е бил разследван от прокуратурата във Венеция в рамките на дело срещу “Нова престъпна организация от Брента” и му е била приписвана стратегическа роля в международния трафик на хероин по оста Италия - България.

Тъкмо това прави избора на България като дестинация след бягството му особено интересен за разследващите. Италианските власти обаче не твърдят, че Седа е извършил ново престъпление в България или че пътуването му през август е било свързано с възстановяване на контакти с наркотрафикантска мрежа. Причините за пътуването му и евентуалните му контакти в България засега не са официално съобщени.

Седа има около четиридесетгодишно криминално минало. Сегашното бягство не е първото му нарушение на режима на задържане, тъй като през юни 2023 г. мафиотът вече е успявал да се укрие от полицията в Гърция.

Сега италианските разследващи трябва да изяснят всички обстоятелства около бягството му - как е организирано пътуването, къде е пребивавал в България и какви контакти е имал там.