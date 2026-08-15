20 г. затвор грозят дъщерята на Бил Гейтс - мамила онлайн търговци през модния си стартъп

Престъплението, за което могат да съдят 23-годишната Фийби, е "пълнене на бисквитки"

23-годишната дъщеря на Бил Гейтс може да се окаже изправена пред сериозни правни проблеми, след като стана ясно, че е използвала незаконни практики за печалба на модния си стартъп “Фия”.

В най-лошия случай за Фийби Гейтс над главата ѝ е надвиснал доста мрачен буреносен облак - до 20 години затвор плюс глоби и обезщетения. Проблемите на щерката на един от най-влиятелните хора в света почнаха след разкритие на “Блумбърг”, свързано с “Фия” - приложение, задвижвано с изкуствен интелект, съосновано от Фийби и нейната бивша съквартирантка от Станфорд София Киани.

В разследването, публикувано на 11 август, се посочва, че и двете основателки настоявали за софтуерни функции, които приписват заслуги за продажби, каквито приложението всъщност не е генерирало. Твърди се, че те са знаели за това в продължение на поне 7 месеца.

На 7 юли “Блумбърг” се свърза с “Фия”, за да попита за проблема. На следващия ден компанията на Гейтс и Киани публично заяви, че причината за проблемите на приложението е софтуерен бъг и че те са научили за него едва “през последните 24 часа”. Но още в първата си публикация на 9 юли бизнес изданието разкри, че вътрешните съобщения в канала Slack на “Фия” датират от декември.

Въпросната нелегална практика, която Гейтс и Киани са внедрили във “Фия”, се нарича “пълнене на бисквитки” (cookie stuffing). Това е измамна практика в дигиталната реклама, при която

в браузъра на потребителя тайно се внедряват

много проследяващи “бисквитки”, свързани с партньорски онлайн линкове. Посредством тях измамникът може да си припише комисиони за покупки, дори потребителят да не е взаимодействал с неговата реклама, линк, купон за отстъпка и прочее. Тази практика изкривява данните за ефективността на рекламата и води до загуби за рекламодателите.

В случая на “Фия” става дума именно за купони за отстъпки. Приложението използва разширение за браузър, което се появява при плащането в онлайн магазина. То търси кодове за отстъпка и получава комисиона от търговеца, когато купувачът използва такъв код. Приложението отваря раздели на заден план в големите партньорски мрежи.

Това действие противоречи на правилата на партньорски мрежи като Impact.com, Awin и Rakuten. Правилата на Rakuten например гласят, че купувачът трябва да кликне върху подобна оферта, преди да бъде внедрена въпросната “бисквитка”, а самото ѝ отваряне не се счита за действие.

Доказателството идва под формата на “бисквитка” - данни от приложението, останали в историята на браузъра на купувача. Началната страница на “Фия” все още обещава, че приложението “автоматично прилага най-добрите кодове за отстъпка при плащане”, а изскачащият прозорец съдържа бутон “вземи купон”.

“Блумбърг” тествал мобилното разширение на приложението в повече от 50 уебсайта. При плащането приложението отваря втори раздел и поставя своя “бисквитка” в трансакцията, измествайки тази на линка, който всъщност е насочил купувача към онлайн търговци като “Найк”, “Гап”, “Адидас” и “Нордстром”.

Според корпоративния адвокат Ариел Гивнър тази практика често се третира като “федерална измама с телеграфни услуги в американските съдилища”.

“Най-фундаменталното изискване в афилиейт маркетинга е комисионната

да се изплаща само ако потребителят кликне”,

обясни експертът по афилиейт маркетинг Бен Еделман . И допълни: “Правилата не позволяват фалшиви, симулирани, въображаеми или хипотетични кликвания. Само истинско кликване върши работа”.

Според информацията на “Блумбърг” на 18 декември м.г. Гейтс забелязала, че комисионите на “Фия” от сайта на онлайн търговеца “Етси” (Etsy) изглеждат ниски. Във вътрешен канал в Slack тя настояла инженерите да потвърдят, че бисквитката се поставя автоматично на всеки сайт с купон. Един от разработчиците обяснил, че самият изскачащ прозорец не работи, но когато се появи, бисквитките се внедряват, дори ако купувачът не използва купон. Гейтс написала: “Въпреки това трябва да регистрираме всяка трансакция, ако поставянето на бисквитката работи”.

Киани след това предложила да се поставя бисквитка на потребителите, които затварят изскачащия прозорец на “Фия”, а един от колегите ѝ отбелязал, че политиката на “Гугъл” забранява партньорските бисквитки при затваряне на прозореца.

До януари от “Фия” обявиха финансиране от серия А (ранен етап на рисково финансиране, при който стартъпът набира капитал от инвеститори, за да разшири бизнеса си - б.ред.) от 35 млн. долара при оценка на компанията от 185 млн. и заявиха, че приходите нараснали 11 пъти от стартирането ѝ. След като измамните функции бяха отменени през юли, вътрешен доклад показа, че

средните дневни приходи спаднали

от около 80 хил. долара до между 10 хил. и 28 хил.

В същото време специалист по данни от “Фия” оцени, че “пълненето на бисквитки” се равнява на около 51% от реализираните печалби през юни. От “Фия” обаче оспориха обвиненията и отбелязаха, че тези 51% са оценка от ранен анализ, при който е използван грешен метод, а приходите са спаднали, защото компанията е спряла временно повечето от функциите си за генериране на приходи.

Тепърва предстои да стане ясно дали дъщерята на Бил Гейтс ще бъде съдена. Според анализатори може да има достатъчно основания за иск.

eBay, който успешно осъди афилиейт маркетолога Шон Хоган преди 20 години, директно финансираше “Фия” - връзка, която според журналистката Лиз Мортън е особено иронична.

“eBay е много добре запознат с вида измама с “пълнеж на бисквитки”, в която се твърди, че е участвала “Фия”. Компанията работеше директно с ФБР, за да образува дело срещу Шон Хоган за подобна измама преди 20 години”, обясни Мортън. И допълни, че наред с eBay, “Етси” също може да има основание да заведе дело срещу Гейтс и Киани.