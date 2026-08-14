Турската опозиционна „Нова партия“ води с близо 8% на формацията на Ердоган

Турската опозиционна „Нова партия", която бе основана преди по-малко от месец, води със 7,9 процента на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, сочи ново социологическо проучване на турската агенция „Метропол" (Metropoll), цитирано от сайта „Търкиш минит", съобщава БТА.

Според проучването, което е проведено в края на юли с повече от 1200 респонденти, при евентаулни парламентарни избори в момента „Нова партия" би получила подкрепа от 30,3 процента от гласоподавателите, превръщайки се в първа политическа сила в Турция, а ПСР би останала на второ място с подкрепа от 22,4 процента.

На трето място би се наредила прокюрдската партия ДЕМ с подкрепа от 5,4 процента, следвана от националистическата „Добра партия" с 3,9 процента, Партията на националистическото действие (ПНД) с 3,6 процента и опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) с 2,9 процента.

„Нова партия" бе основана от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел в края на юли, след като той и 90 депутати напуснаха НРП. До това решение се стигна след продължителна криза в редиците на НРП, предизвикана най-вече от съдебните преследвания на редица нейни членове, включително кметове и висши партийни кадри, по обвинения в корупция, започнали в края на 2024 г. До значително разделение в редиците на НРП се стигна в края на май, когато Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на партията от 2023 г., отстрани воденото от Йозгюр Йозел партийно ръководство и възстанови начело на партията стария ѝ лидер Кемал Кълъчдароглу и неговата администрация – действие, което на практика раздели партията на две фракции и стана причина за създаването на новото движение.